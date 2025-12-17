В "Слуге народа" избрали нового руководителя партии

Логотип партии "Слуга народа" / © УНИАН

В среду, 17 декабря, партия «Слуга Народа», которая формирует большинство в украинском парламенте, избрала нового председателя.

Об этом сообщил глава партийной фракции в ВР Давид Арахамия.

В сообщении говорится, что партию «Слуга народа», которую называют президентской политической силой, возглавил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Он заменил Елену Шуляк, которая два срока подряд была главой партии.

«Хочу поблагодарить Елену Шуляк за ее качественную и честную работу на этой должности и пожелать Александру дальнейших успехов и вдохновения!» — написал в своем сообщении Давид Арахамия.

