В "Слуге народа" избрали нового руководителя партии
Два срока подряд главой президентской партии была Елена Шуляк.
В среду, 17 декабря, партия «Слуга Народа», которая формирует большинство в украинском парламенте, избрала нового председателя.
Об этом сообщил глава партийной фракции в ВР Давид Арахамия.
В сообщении говорится, что партию «Слуга народа», которую называют президентской политической силой, возглавил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Он заменил Елену Шуляк, которая два срока подряд была главой партии.
«Хочу поблагодарить Елену Шуляк за ее качественную и честную работу на этой должности и пожелать Александру дальнейших успехов и вдохновения!» — написал в своем сообщении Давид Арахамия.
Напомним, ранее парламентская фракция партии «Слуга народа» выразила свою поддержку решению президента Зеленского об увольнении главы ОП Андрея Ермака.