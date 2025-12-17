ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
1 хв

Італія - за використання грошей РФ на користь України, але з однією умовою

Італія виступає за використання заморожених російських активів, але «лише за наявності вагомої правової основи».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Італія підтримує використання заморожених активів Росії на користь України, однак це має бути зроблено «на міцній правовій основі».

Про це заявила прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, передає Corriere della Sera.

Мелоні запевнила, що Італія підтримує економічний тиск на Росію. Проте прем’єрка вважає, що до питання конфіскації російських активів треба ставитися вкрай обережно.

«Ви кажете мені, що я маю сказати „так“, бо правова основа є міцною. Ми не погоджуємося. Не тому, що ми друзі Путіна, а з точністю до протилежного: якби правова основа для цієї ініціативи не була міцною, ми б подарували Росії першу справжню перемогу з початку цього конфлікту», — сказала Мелоні.

Вона запевнила, що Італія вважає «священним принципом», що саме Росія повинна платити за відновлення України, адже саме Москва винна у руйнуваннях. Але наголошує, що це має бути зроблено на міцній правовій основі.

«Будь-який інструмент підтримки Києва повинен завжди відповідати європейським цінностям і правилам, на яких ґрунтується верховенство права», — заявила прем’єр-міністерка.

Раніше Мелоні заявила, що Росія висуває «необґрунтовані» вимоги в рамках мирних переговорів.

Дата публікації
Кількість переглядів
198
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie