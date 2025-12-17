Італія - за використання грошей РФ на користь України, але з однією умовою

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Італія підтримує використання заморожених активів Росії на користь України, однак це має бути зроблено «на міцній правовій основі».

Про це заявила прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, передає Corriere della Sera.

Мелоні запевнила, що Італія підтримує економічний тиск на Росію. Проте прем’єрка вважає, що до питання конфіскації російських активів треба ставитися вкрай обережно.

«Ви кажете мені, що я маю сказати „так“, бо правова основа є міцною. Ми не погоджуємося. Не тому, що ми друзі Путіна, а з точністю до протилежного: якби правова основа для цієї ініціативи не була міцною, ми б подарували Росії першу справжню перемогу з початку цього конфлікту», — сказала Мелоні.

Вона запевнила, що Італія вважає «священним принципом», що саме Росія повинна платити за відновлення України, адже саме Москва винна у руйнуваннях. Але наголошує, що це має бути зроблено на міцній правовій основі.

«Будь-який інструмент підтримки Києва повинен завжди відповідати європейським цінностям і правилам, на яких ґрунтується верховенство права», — заявила прем’єр-міністерка.

Раніше Мелоні заявила, що Росія висуває «необґрунтовані» вимоги в рамках мирних переговорів.