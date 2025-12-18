Україна балансує на межі фінансового краху: чи вирішить ЄС долю російських активів

Остаточне рішення лідери ЄС планують ухвалити 18 грудня в Брюсселі / © Associated Press

Європейський Союз готується до одного з найскладніших і найризикованіших рішень за всю історію блоку. Уже цього тижня лідери 27 країн ЄС спробують знайти вихід із фінансової прірви, на краю якої опинилася Україна.

Про це пише AP.

«Йдеться не лише про фінансове виживання України, а й про те, чи готовий Євросоюз уперше використати заморожені активи держави-агресора як інструмент геополітики. Неправильний крок може підірвати довіру між країнами ЄС, тоді як відсутність рішення загрожуэ залишити Україну сам на сам із фінансовим крахом», — зазначають журналісти.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, Україні у 2026–2027 роках знадобиться близько 137 мільярдів євро для покриття базових бюджетних, соціальних та оборонних потреб. Ці кошти мають бути залучені вже до весни, інакше країна ризикує зіткнутися з фінансовим крахом.

Ключова ідея Єврокомісії — це репараційна позика Україні на 90 мільярдів євро, гарантована коштом заморожених російських активів. Загальна сума цих активів у Європі сягає 210 мільярдів євро, більшість із них належить Центральному банку РФ і зберігається у бельгійській кліринговій компанії Euroclear.

Схема передбачає, що кредит буде повернутий лише у разі, якщо Росія завершить війну та виплатить репарації. До фінансування також готові долучитися Велика Британія, Канада та Норвегія.

«Політично цей план привабливий, але для його схвалення потрібна кваліфікована більшість, а отже, Угорщина не може заблокувати рішення самостійно. Однак, особливе занепокоєння висловлює Бельгія, яка боїться судових позовів РФ», — продовжує видання.

Альтернативний варіант, який пропонує ЄС, це повторити пандемічний сценарій і залучити кошти на міжнародних фінансових ринках від імені ЄС.

Раінше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінив шанси Європи на досягнення угоди про використання заморожених російських активів для фінансування оборони України як «50 на 50».

Мерц наголосив, що ЄС повинен ухвалити рішення щодо так званої «репараційної позики», адже Україні знадобиться фінансування ще щонайменше на два роки після завершення першого кварталу 2026 року, коли закінчується поточний раунд європейської допомоги.

У квітні 2026 року Україна може зіткнутися з дефіцитом бюджету понад 70 млрд євро. Без нових доходів Київ буде вимушений скоротити держвидатки, що може погіршити економічну стабільність і оборону країни через чотири роки від моменту початку повномасштабної війни.

FT повідомляло, що Європейський центральний банк відмовився надати гарантії щодо виплати Україні «репараційного кредиту» на суму 140 мільярдів євро, який мали забезпечити за рахунок заморожених російських активів. ЄЦБ дійшов висновку, що пропозиція Європейської комісії порушує його мандат.