Гроші або кров: Туск слідом за лідерами Європи зробив заяву про фінансування України

Дональд Туск / © Associated Press

Лідери Європи зробили низку заяв на підтримку рішення про фінансування України. У ЄС переконані, якщо цього не зробити сьогодні, то на країну і Європу може чекати кровопролиття.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Sky News.

«Тепер у нас простий вибір — або гроші сьогодні, або кров завтра. Я говорю не лише про Україну, я говорю про Європу. Це наше рішення, і тільки наше», — наголосив польський політик.

З його слів, всі європейські лідери нарешті повинні взяти на себе цю відповідальність.

Очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас, пояснюючи необхідність просування репараційного кредиту, наголосила, що «ми не бачили жодної готовності з російської сторони рухатися далі або серйозно вести переговори про мир», пише The Guardian.

З її слів, ЄС працює над пропозиціями, що враховують занепокоєння Бельгії, щоб «ризик і тягар розподілялися порівну». Натомість кредит на репарації вона називає «найбільш життєздатним варіантом зараз».

«Я сподіваюся, що ми доведемо це до кінця. Путін розраховує на нашу невдачу, тому ми не повинні йому цього давати», — наголосила дипломатка.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також підтвердив свою підтримку репараційного кредиту ЄС, бо «не бачить кращого варіанту». Він дипломатично визнає занепокоєння Бельгії та сподівається, що «ми зможемо вирішити їх разом», щоб «надіслати Росії сигнал сили та рішучості».

Президент Литви Гітанас Науседа каже, що «зараз не час вагатися», а тому має бути ухвалене рішення щодо репараційного кредиту. він закликав ЄС «торкнутися недоторканних», компаній РФ — таких як «Газпром», «Новатек», «Лукойл». Бо, з його слів, лише ці сміливі рішення завдають шкоди та мають великий вплив на російську економіку».

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив: якщо Київ не отримає репараційного фінансування за рахунок заморожених російських активів у Європейському Союзі, то Росія відмовиться від будь-яких дипломатичних шляхів завершення війни. Відсутність такої фінансової підтримки зробить Україну слабшою та більш уразливою.

Нагадаємо, що сьогодні лідери ЄС зустрінуться сьогодні в Брюсселі, щоб спробувати домовитися про виділення 210 мільярдів євро для фінансування війни України з Росією. Гроші, що надходять із російських активів, заморожених після повномасштабного вторгнення 2022-го, здебільшого зберігаються в кліринговій палаті Euroclear зі штаб-квартирою в Бельгії.

