З ТОТ Херсонщини повернули вісьмох дітей – Прокудін

Найменшій дитині лише 9 місяців, найстаршій – 17 років.

З окупованої частини Херсонської області вдалося повернули ще 8 дітей. Їх уже зустріли на вільній частині України.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"З тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути ще 8 дітей. Це 5 дівчат і 3 хлопчики віком від 6 до 17 років", – йдеться в повідомленні.

За словами Продукіна, всі жахіття для дітей уже позаду. Нині вони разом зі своїми батьками перебувають у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Він висловив вдячність благодійній організації Save Ukraine за наполегливу роботу з порятунку українських маленьких мешканців.

"Лише від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернуто вже 162 дитини з Херсонської області", – підсумував голова.

Нагадаємо, під час різдвяно-новорічних свят російські окупанти організовують пропагандистські заходи для українських дітей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Цих дітей, яких не депортували, часто відвозять до Росії на "освітні програми", щоб впливати на їхні погляди і змінити їхнє ставлення до подій.

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