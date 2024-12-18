Из ВОТ Херсонщины вернули восемь детей – Прокудин

Самому маленькому ребенку всего 9 месяцев, самому старшему — 17 лет.

Из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть еще 8 детей. Детей уже встретили на свободной части Украины.

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"С временно оккупированной территории Херсонщины удалось вернуть еще 8 детей. Это — 5 девушек и 3 мальчика в возрасте от 6 до 17 лет", — говорится в сообщении.

По словам Продукина, все ужасы для детей уже позади. В настоящее время они вместе со своими родителями находятся в безопасности. Получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Он выразил благодарность благотворительной организации Save Ukraine за упорную работу по спасению украинских маленьких жителей.

"Только с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию возвращено уже 162 ребенка из Херсонской области", — подытожил председатель.

Напомним, во время рождественско-новогодних праздников российские кафиры организуют пропагандистские мероприятия для украинских детей, оставшихся на временно оккупированных территориях. Этих детей, которых не депортировали, часто увозят в Россию на "образовательные программы", чтобы влиять на их взгляды и изменить их отношение к событиям.

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