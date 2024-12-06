Грип атакує Київ та витісняє ковід: чому інфекція шириться серед дітей

За минулий тиждень у Києві зареєстровано 10133 нових випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Як пояснюють медики, найбільше почали хворіти саме діти.

ТСН.ua дізнавався, чи загрожує це столиці більш масштабним спалахом інфекції та які прогнози на найближчий час озвучують лікарі.

Захворюваність серед школярів зросла на понад 30%

У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що у столиці спостерігається зростання захворювань на грип та ГРВІ, у порівнянні з минулим тижнем – зафіксовано понад 10 тисяч нових випадків.

"Маємо зростання захворювання на 3,2% у порівнянні з минулим тижнем. Воно відбувається за рахунок дітей, які на 7,1% почали більше хворіти. Це відбувається через тісне спілкування в організованих шкільних колективах. Учні завжди є індикатором захворюваності – якщо вона спостерігається серед школярів, то це означає, що ситуація погіршується. За останній тиждень захворюваність серед школярів зросла на понад 30%", – розповідає ТСН.ua Ірина Алексєєва, завідувачка відділенням профілактики інфекційних захворювань Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.

Грип почав атаку на киян

Лікарка додає, що окрім звичайних респіраторних вірусів, з яких зазвичай розпочинається епідемічний сезон, у Києва починає активно циркулювати грип.

"Вже є пацієнти, у яких, після відбору зразків для лабораторних досліджень, виявлено вірус грипу А. На цьому тижні у зразках одного пацієнта виявили грип Б. Це не якийсь там страшний грип, але сам факт його виявлення насторожує фахівців, бо це означає, що у Києві активно розпочинається сезон грипу. На минулому тижні фіксувалося певне зниження захворюваності, і люди розслабилися – почали менше робити щеплень. Обсяги їх проведення значно знизилися. Тому раджу мешканцям Києва не зволікати та зробити щеплення проти грипу та ГРВІ, аби не мати ускладнень", – підкреслює Ірина Алексєєва.

Як себе поводить коронавірус

Фахівець зазначає, що серед понад 10 тисяч киян, які захворіли на минулому тижні – невелика частина з діагнозом коронавірусна інфекція.

"З понад 10 тисяч хворих, лише у 138 пацієнтів було лабораторно підтверджено ковід. Його було виявлено методом проведення лабораторних або швидких тестів. І це лише ті люди, які звернулися по допомогу. Але чимало громадян не звертаються до лікарень і лікуються вдома, чого не варто робити. Хоча останнім часом кількість пацієнтів з ускладненнями зменшилася. На минулому тижні лише двоє людей потрапили до реанімації з коронавірусом", – зазначає Ірина Алексєєва.

Вона додає, що у місті вже спостерігається тенденція: коли розпочинається грип, то він витісняє коронавірус.

"Ці вірусні захворювання ніби доповнюють одне одного. Коли минає грип – одразу збільшується кількість пацієнтів з ковідом, і навпаки", –пояснює медик.

Чи буде у Києві епідемія грипу?

Щодо прогнозів, то медик каже, що захворюваність на грип та ГРВІ найближчим часом буде зростати.

"Зараз зростає захворюваність серед дітей. Тож поки школярі не підуть на зимові канікули, показники щодо грипу та ГРВІ будуть зростати. Як тільки учні підуть на канікули, рівень захворюваності буде знижуватися, але по їх закінченні, варто знову очікувати на зростання", – зауважує Ірина Алексєєва.

Вірус передається в укриттях

Під час навчання діти знаходяться у закритих приміщеннях, що, на жаль, сприяє розповсюдженню інфекції.

За словами Ірини Алексєєвої, торік до цього додалися ще й повітряні тривоги. Вони лунали у світлий час доби, через що багато дітей перебувало в шкільних укриттях, що сприяло розповсюдженню ГРВІ та грипу.

У шкільних укриттях немає розмежування учнів або розміщення карантинних класів – всі знаходяться в одному приміщенні. Зараз більшість тривог відбуваються у нічний час, коли діти знаходяться вдома. Однак ситуація може змінитися.

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Поширенню інфекції сприяють батьки

Медикиня зазначає, що поширення грипу та ГРВІ по Києву частково відбувається через легковажність батьків, які відправляють до школи чи садочку хворих дітей.

"Батьки чомусь вважають, що достатньо збити температуру і вже можна відправляти дитину в шкільний колектив, але це дуже сприяє розповсюдженню хвороби. Ми рекомендуємо садочкам та школам не приймати хворих дітей на заняття, але дорослі вважають, що їм потрібно заробляти, тому, якщо у дитини стан здоров’я не критичний, вони ведуть її до школи. Так робити не варто. Потрібно активніше вести профілактичну та роз’яснювальну роботу серед батьків", – підсумовує Ірина Алексєєва.

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