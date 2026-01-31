“Таємна вечеря” в Брюсселі: Європейські лідери розробили план протидії Трампу

Дональд Трамп та лідери ЄС у Білому домі / Архівне фото / © White House

Лідери країн Європейського Союзу провели екстрену закриту нараду в Брюсселі для узгодження спільної стратегії реагування на агресивну зовнішню політику президента США Дональда Трампа.

Американське видання The New York Times оприлюднило деталі цієї зустрічі, зазначивши, що головною темою нічних переговорів стало стрімке погіршення відносин зі Сполученими Штатами та план дій на випадок їх подальшого псування.

За інформацією джерел газети, зустріч відбулася в атмосфері напруженості, а на столі були традиційні страви — курча та запечений пастернак.

Три підходи до Трампа

Позиції лідерів дещо розділилися, проте зійшлися у спільній меті — виживанні без огляду на Вашингтон:

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц наполягав на негайному скороченні бізнес-регуляцій для пожвавлення економіки та зменшенні залежності від американського ринку.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що повагу Трампа можна здобути лише силою і готовністю давати дзеркальну відсіч його погрозам.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, яку вважають ідеологічно близькою до Трампа, закликала не спалювати мости і продовжувати діалог.

У чому суть плану

У результаті дискусій з’явився умовний план дій. У короткостроковій перспективі Європа планує «заспокоїти» Трампа посиленням безпеки в Арктиці. Обговорюється створення місії НАТО Arctic Sentry («Арктичний вартовий») із залученням дронів та флоту. Це має продемонструвати Вашингтону, що ЄС готовий захищати полярний регіон (і Гренландію) від Росії та Китаю самотужки.

Стратегічна ж мета — розірвати ланцюги залежності. Європа прискорює пошук нових ринків (зокрема, оголошено про торгову угоду з Індією) та планує створення власного ринку капіталу, щоб не покладатися на американські банки та технології.

Слабкі місця плану

Водночас реалізація стратегії наштовхується на внутрішні суперечки. Країни Східної Європи, зокрема Польща та Балтія, побоюються, що конфронтація з Трампом через Гренландію може відвернути увагу від головної загрози — війни в Україні. Для цих держав американська військова допомога Києву залишається пріоритетом, яким вони не готові ризикувати заради економічних амбіцій «старої Європи».

Нагадаємо, Європа розробляє трирівневу стратегію захисту Гренландії. Зокрема Данія посилює військову присутність у Гренландії через побоювання анексії.