Політика
190
2 хв

Орбан заявив про "таємний план" Брюсселя прийняти Україну до ЄС 2027 року: деталі скандальної заяви

Віктор Орбан маніпулює термінами євроінтеграції України через бюджетні питання.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Віктор Орбан

Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поширив чергову заяву щодо євроінтеграції України: угорський прем’єр припускає, що Київ хочуть бачити в ЄС вже у 2027 році. На його думку, це «стратегічний хід» Брюсселя, щоб встигнути включити Україну до наступного семирічного бюджетного циклу, який стартує у 2028-му.

Про це йдеться у повідомленні, поширеному речником Орбана Золтаном Ковачем у соцмережі X.

За словами Орбана, під час останнього саміту ЄС лідерам нібито надали документ із планами Брюсселя щодо вступу України у 2027 році.

«Вони хочуть прийняти Україну в 2027 році. Це тому, що вони хочуть надати Україні гроші з бюджету, семирічного європейського бюджету, який починається в 2028 році. Це означає, що… ці гроші будуть відібрані у нас, центральноєвропейців», — заявив угорський прем’єр.

Орбан додав, що, за його словами, існує «обмежений час» для вступу України до ЄС до початку наступного бюджетного періоду. «Тому є обмежений час для вступу України до ЄС до початку наступного семирічного бюджету», — сказав угорський прем’єр.

Орбан також повторив свою позицію проти членства України в Євросоюзі, заявивши, що Україна, на його думку, «не може захистити Європу від Росії» і не зміцнить ЄС, а «втягне нас у війну».

«Гроші, які ми даємо або хочемо дати Україні, повинні бути використані для розвитку армій і озброєння європейських країн. Наша лінія оборони проти Росії — це не українсько-російський кордон, а місце, де закінчується кордон НАТО», — заявив він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан зробив скандальну заяву про те, що Угорщина заблокує вступ України до ЄС на 100 років.

У відповідь на ці слова угорського прем’єра очільник МЗС України Андрій Сибіга різко відповів, що його плани приречені на провал, оскільки «господар Орбана» у Москві не протягне ще 100 років.

