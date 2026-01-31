Что изменится в Украине от 1 февраля: новые правила бронирования, выплаты ВПЛ и деньги на медосмотр

С 1 февраля в Украине произойдет ряд изменений в финансовой и социальной сферах

С 1 февраля в Украине вступает в силу ряд важных законодательных и социальных изменений, касающихся мобилизации, выплат переселенцам, правил ипотеки и поддержки энергонезависимости бизнеса и населения.

О главных нововведениях месяца подробно рассказывает ТСН.ua.

Военное положение и мобилизация

Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней - до 4 мая 2026 года .

В то же время изменяются правила для военных и военнообязанных:

Отпуска для освобожденных из плена: бывшие пленники получат право на оплачиваемый отпуск продолжительностью 90 дней без разделения на части.

Отмена быстрого бронирования: процедура бронирования через Действие возвращается к стандартным срокам рассмотрения — 72 часа (ранее это занимало сутки). Подать заявку на аннулирование отсрочки теперь можно не чаще одного раза в 5 дней.

Деньги и поддержка энергетики

Сотрудники критической инфраструктуры получат дополнительные выплаты. Энергетикам, железнодорожникам, коммунальщикам и газовикам государство насчитает по 20 000 гривен премии за работу в сложных условиях (за период с января по март 2026).

Также стартуют программы энергонезависимости:

Для ОСМД («СветДия»): многоквартирные дома могут получить от 100 до 300 тысяч гривен на покупку генераторов, инверторов или солнечных панелей. Выплата обещана в течение 48 часов после заявки.

Для малого бизнеса: ФЛПы (магазины, аптеки, пекарни) могут получить гранты от 7,5 до 15 тыс. грн на горючее для генераторов или взять льготный кредит под 0% (до 10 млн грн) на энергооборудование.

Новые правила «еОсели» и коммуналка

С середины февраля изменяются условия льготной ипотеки. Площадь жилья теперь жестко привязана к количеству членов семьи:

Квартиры: 52,5 кв. м на одного человека + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи (но не более 115,5 кв. м в целом).

Дома: 62,5 кв. м базы + 21 кв. м на человека (максимум 125,5 кв. м).

Относительно коммунальных услуг: если из-за обстрелов в январе не было воды, тепла или не вывозили мусор, перерасчет платежей произойдет автоматически .

Социальные выплаты и медицина

ВПО: помощь на детей (3000 грн) будет продолжена, но семьям нужно повторно подать документы для верификации.

Польша: с 1 февраля украинцы будут получать 800 злотых на ребенка только при условии, что ребенок ходит в польскую школу/сад, а хотя бы один из родителей официально работает.

«Скрининг здоровья 40+»: запускается программа ожидания здоровья. Украинцы в возрасте от 40 лет получат в Действии ваучер на 2000 гривен для прохождения полной диагностики (анализы, консультации) в любом медучреждении.

Цифровизация

В приложении "Действие" появятся детские идентификационные коды (налоговые номера), что упростит оформление выплат. Также изменена процедура Действия. Подписи: вместо движений головой теперь достаточно будет фотоподтверждение паспорта.

Напомним, жители многоэтажек уже имеют возможность подать заявку на получение денег от государства для закупки генераторов , инверторов, аккумуляторов и солнечных панелей. Средства обещают переводить оперативно - в течение 5 дней.