Выбрасывать апельсиновую и мандариновую кожуру больше не нужно: сделайте с ней это
Любите мандарины и апельсины? Тогда не торопитесь выбрасывать кожуру! Из нее можно сделать эффективное натуральное средство для уборки, которое очистит вашу кухню и не будет вредить здоровью.
Магазинные моющие средства часто содержат загрязняющие природу вредные химикаты. К счастью, есть простой способ заменить их экологичным домашним продуктом из натуральных ингредиентов.
Как приготовить домашнее моющее средство из цитрусовых шкурок:
Возьмите свежие кожуры мандаринов или апельсинов.
Плотно сложите их в стеклянную банку с герметичной крышкой.
Залейте шкурки обычным столовым уксусом, чтобы он полностью покрыл их.
Закройте банку и оставьте в темном прохладном месте на 2-3 недели.
После этого процедите раствор, добавьте такое же количество воды и перелейте в бутылку с распылителем. При желании можно добавить несколько капель любимого эфирного масла для аромата.
Теперь вы сможете мыть любые кухонные поверхности: столы, шкафы, холодильник и плиту.
Такое натуральное средство отлично очищает и дезинфицирует, не оставляет следов химии и неприятного запаха. А главное — его экологический состав заботится о природе.