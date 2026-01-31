ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Выбрасывать апельсиновую и мандариновую кожуру больше не нужно: сделайте с ней это

Любите мандарины и апельсины? Тогда не торопитесь выбрасывать кожуру! Из нее можно сделать эффективное натуральное средство для уборки, которое очистит вашу кухню и не будет вредить здоровью.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что сделать с кожурой цитрусовых

Что сделать с кожицей цитрусовых / © pexels.com

Магазинные моющие средства часто содержат загрязняющие природу вредные химикаты. К счастью, есть простой способ заменить их экологичным домашним продуктом из натуральных ингредиентов.

Как приготовить домашнее моющее средство из цитрусовых шкурок:

  1. Возьмите свежие кожуры мандаринов или апельсинов.

  2. Плотно сложите их в стеклянную банку с герметичной крышкой.

  3. Залейте шкурки обычным столовым уксусом, чтобы он полностью покрыл их.

  4. Закройте банку и оставьте в темном прохладном месте на 2-3 недели.

После этого процедите раствор, добавьте такое же количество воды и перелейте в бутылку с распылителем. При желании можно добавить несколько капель любимого эфирного масла для аромата.

Теперь вы сможете мыть любые кухонные поверхности: столы, шкафы, холодильник и плиту.

Такое натуральное средство отлично очищает и дезинфицирует, не оставляет следов химии и неприятного запаха. А главное — его экологический состав заботится о природе.

