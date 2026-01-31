Тышкевич вспомнила начало отношений с Томусяком и показала, как они тогда выглядели

Валентин Томусяк и Катерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич вспомнила начало отношений с мужем, актером Валентином Томусяком, и показала их архивное фото 12-летней давности.

Пара уже почти семь лет живет в счастливом браке. Однако отношения влюбленных начинались не так идеально. Сначала Валентин Томусяк был не слишком серьезно настроен.

Это Екатерина Тышкевич вспомнила в Instagram-stories. Артистка говорит, что сначала Валентин Томусяк так сказать сопротивлялся. Но это не только не оттолкнуло актрису, а наоборот - еще больше ее привлекло.

"Этот молодой ариец немного сопротивлялся в начале, чем по-настоящему меня заинтересовал", - вспомнила знаменитость.

Также Екатерина Тышкевич поделилась архивной фотографией с Валентином Томусяком, которая была сделана в 2014 году, а именно 12 лет назад. Пара позировала перед обьекивом фотокамеры, когда их романтическая история только начиналась.

Напомним, недавно Валентин Томусяк праздновал день рождения. Екатерина Тышкевич показывала, как они в Карпатах встретили его 43-летие.