Звезда "Один дома" Калкин довел до слез реакцией на смерть Кэтрин О'Хары - его экранной мамы

Кэтрин О'Хара и Маколей Калкин / © Associated Press

Американский актер Маколей Калкин довел до слез реакцией на смерть легендарной актрисы Кэтрин О'Хара, которая в фильме "Один дома" играла его экранную маму.

Жизнь артистки оборвалась 30 января в возрасте 71 года. Маколей Калкин прокомментировал печальную утрату. Он опубликовал архивные кадры с Кэтрин О'Харой. Первый кадр был сделан в далеких 90-х во время съемок легендарной ленты "Один дома". На фото молодая О'Хара стоит рядом с маленьким Маколеем. Также Калкин опубликовал кадр, где они с актрисой запечатлены во взрослом возрасте.

Актер высказался о потере его коллеги. В посте Калкин назвал Кэтрин мамой и отметил, что ему ее будет не хватать и он действительно будет скучать по ней.

Маколей Калкин почтил память Кэтрин О'Хары / © instagram.com/culkamania

"Мама. Я думал, что у нас еще есть время. Я хотел большего. Хотел сидеть рядом с тобой на стуле. Я тебя слышал. Но мне еще так много хотелось сказать. Я люблю тебя. Я увижусь с тобой позже", - высказался актер.

Отметим, Кэтрин О'Хара умерла 30 января в возрасте 71 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Причину смерти артистки не разглашают, однако известно, что она незадолго до этого болела.

К слову, Кэтрин О'Хара навсегда останется в памяти зрителей. Она сыграла культовую роль мамы Кевина в фильме "Один дома", который стал символом новогодних праздников и хорошо узнаваем во всем мире. Коллегой Кэтрин на съемочной площадке был маленький Маколей Калкин.

Напомним, недавно умерла народная артистка Украины Тамара Плашенко. Жизнь 70-летней актрисы забрала тяжелая болезнь.