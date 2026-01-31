ТСН у соціальних мережах

Викидати апельсинові та мандаринові шкірки більше не потрібно: зробіть з ними це

Любите мандарини та апельсини? Тоді не поспішайте викидати шкірку! З неї можна зробити ефективний натуральний засіб для прибирання, який очистить вашу кухню і не шкодитиме здоров’ю.

Тетяна Мележик
Що зробити з шкіркою цитрусових

Що зробити з шкіркою цитрусових / © pexels.com

Магазинні мийні засоби часто містять шкідливі хімікати, що забруднюють природу. На щастя, є простий спосіб замінити їх екологічним домашнім продуктом із натуральних інгредієнтів.

Як приготувати домашній мийний засіб із цитрусових шкірок:

  1. Візьміть свіжі шкірки мандаринів або апельсинів.

  2. Щільно складіть їх у скляну банку з герметичною кришкою.

  3. Залийте шкірки звичайним столовим оцтом, щоб він повністю покрив їх.

  4. Закрийте банку і залиште в темному прохолодному місці на 2–3 тижні.

Після цього процідіть розчин, додайте таку ж кількість води і перелийте у пляшку з розпилювачем. За бажанням можна додати кілька крапель улюбленої ефірної олії для аромату.

Тепер ви зможете мити будь-які кухонні поверхні: столи, шафи, холодильник і плиту.

Такий натуральний засіб відмінно очищує і дезінфікує, не залишає слідів хімії і неприємного запаху. А головне — його екологічний склад піклується про природу.

