Викидати апельсинові та мандаринові шкірки більше не потрібно: зробіть з ними це

Що зробити з шкіркою цитрусових / © pexels.com

Магазинні мийні засоби часто містять шкідливі хімікати, що забруднюють природу. На щастя, є простий спосіб замінити їх екологічним домашнім продуктом із натуральних інгредієнтів.

Як приготувати домашній мийний засіб із цитрусових шкірок:

Візьміть свіжі шкірки мандаринів або апельсинів. Щільно складіть їх у скляну банку з герметичною кришкою. Залийте шкірки звичайним столовим оцтом, щоб він повністю покрив їх. Закрийте банку і залиште в темному прохолодному місці на 2–3 тижні.

Після цього процідіть розчин, додайте таку ж кількість води і перелийте у пляшку з розпилювачем. За бажанням можна додати кілька крапель улюбленої ефірної олії для аромату.

Тепер ви зможете мити будь-які кухонні поверхні: столи, шафи, холодильник і плиту.

Такий натуральний засіб відмінно очищує і дезінфікує, не залишає слідів хімії і неприємного запаху. А головне — його екологічний склад піклується про природу.