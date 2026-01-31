- Дата публікації
Викидати апельсинові та мандаринові шкірки більше не потрібно: зробіть з ними це
Любите мандарини та апельсини? Тоді не поспішайте викидати шкірку! З неї можна зробити ефективний натуральний засіб для прибирання, який очистить вашу кухню і не шкодитиме здоров’ю.
Магазинні мийні засоби часто містять шкідливі хімікати, що забруднюють природу. На щастя, є простий спосіб замінити їх екологічним домашнім продуктом із натуральних інгредієнтів.
Як приготувати домашній мийний засіб із цитрусових шкірок:
Візьміть свіжі шкірки мандаринів або апельсинів.
Щільно складіть їх у скляну банку з герметичною кришкою.
Залийте шкірки звичайним столовим оцтом, щоб він повністю покрив їх.
Закрийте банку і залиште в темному прохолодному місці на 2–3 тижні.
Після цього процідіть розчин, додайте таку ж кількість води і перелийте у пляшку з розпилювачем. За бажанням можна додати кілька крапель улюбленої ефірної олії для аромату.
Тепер ви зможете мити будь-які кухонні поверхні: столи, шафи, холодильник і плиту.
Такий натуральний засіб відмінно очищує і дезінфікує, не залишає слідів хімії і неприємного запаху. А головне — його екологічний склад піклується про природу.