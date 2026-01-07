Як швидко почистити люстру без зняття плафонів: ефективний трюк із рукавичками

Як почистити люстру без зняття плафонів / © pexels.com

Прибирати люстру часто відкладають надовго — процес здається складним: знімати плафони, мити, витирати. У підсумку світильники вкриваються пилом, який не лише псує вигляд кімнати, а й приглушує світло.

Але є спосіб зробити все за 5 хвилин, без зайвого клопоту. Все, що знадобиться, — дві саморобні тканинні рукавички і засіб для скла.

Як зробити рукавички

Беремо стару тканину — махровий рушник, фланель або бавовняну ганчірку — вона добре вбирає пил і не шкода, якщо забрудниться. Складаємо тканину вдвічі, обводимо долоню крейдою або милом, додаючи 1–2 см запасу. Вирізаємо заготовку, зшиваємо краї, залишаючи отвір для руки, і вивертаємо. Другу рукавичку робимо аналогічно. Ідеальна форма не потрібна — головне, щоб вони були зручними.

Як чистити люстру

Перед початком переконайтеся, що світильник вимкнений, а лампочки охололи. Надягайте рукавички: ліва — змочена засобом для скла, права — суха. Лівою рукою протираємо внутрішню та зовнішню поверхню плафона, збираючи пил і розм’якшуючи забруднення. Потім сухою рукавичкою поліруємо поверхню насухо, прибираючи розводи. Повторюємо послідовно для всіх плафонів. Особливо брудні місця можна обробити двічі.

Важливі нюанси

Цей метод ідеально підходить для регулярного прибирання — він легко прибирає свіжий пил і легкі забруднення. Рукавички можна прати і використовувати багаторазово.

Якщо ж плафони не чистилися роками і покриті старим липким нальотом, без традиційного миття в теплій мильній воді не обійтися. Але після такої “капітальної чистки” ваші рукавички стануть незамінним інструментом для швидкого щотижневого або щомісячного догляду, що забирає мінімум сил і часу.