Эвакуация авто закончилась жестокой дракой в Киеве

Эвакуация авто закончилась жестокой дракой в Киеве / © Национальная полиция Украины

Эвакуация авто закончилась жестокой дракой в Киеве

Эвакуация авто закончилась жестокой дракой в Киеве: водитель в тяжелом состоянии (видео)

В центре Киева мужчина напал на водителя эвакуатора после погрузки неправильно припаркованного авто. Пострадавший в тяжелом состоянии нападавшего задержала полиция.

В Киеве мужчина жестоко избил водителя эвакуатора, загрузившего его неправильно припаркованный автомобиль. Инцидент произошел на одной из центральных улиц Печерского района.

Об этом сообщается в полиции Киева.

По данным правоохранителей, после того как эвакуатор начал забирать автомобиль, припаркованный с нарушением ПДД, владелец машины подошел к водителю и ударил его в голову. От удара 49-летний мужчина упал на проезжую часть и потерял сознание.

Нападающий оттащил пострадавшего на обочину и скрылся с места происшествия. Скорую помощь вызвали прохожие. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга и перелом затылочной кости — сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний киевлянин, ранее неоднократно нарушавший правила дорожного движения. По факту нападения открыто уголовное производство – мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в вагоне киевского метрополитена произошел конфликт между пассажирами, завершившийся нокаутом. Инцидент, по сообщениям очевидцев, произошел на красной ветке.

