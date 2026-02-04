- Дата публикации
Эвакуация авто закончилась жестокой дракой в Киеве: водитель в тяжелом состоянии (видео)
В центре Киева мужчина напал на водителя эвакуатора после погрузки неправильно припаркованного авто. Пострадавший в тяжелом состоянии нападавшего задержала полиция.
В Киеве мужчина жестоко избил водителя эвакуатора, загрузившего его неправильно припаркованный автомобиль. Инцидент произошел на одной из центральных улиц Печерского района.
Об этом сообщается в полиции Киева.
По данным правоохранителей, после того как эвакуатор начал забирать автомобиль, припаркованный с нарушением ПДД, владелец машины подошел к водителю и ударил его в голову. От удара 49-летний мужчина упал на проезжую часть и потерял сознание.
Нападающий оттащил пострадавшего на обочину и скрылся с места происшествия. Скорую помощь вызвали прохожие. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга и перелом затылочной кости — сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице.
Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний киевлянин, ранее неоднократно нарушавший правила дорожного движения. По факту нападения открыто уголовное производство – мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
