Атака на енергетику: у Швеції поліція переведена в бойовий режим

Поліція Швеції / © Reuters

Правоохоронців Швеції перевели в бойовий режим через загрозу масштабної атаки на енергетичну систему.

Про це повідомляє TV4.

За інформацією журналістів, йдеться не лише про ризики для Швеції, а й для інших держав Північної Європи.

У межах реагування кілька поліцейських підрозділів приведено у бойову готовність. До посиленого режиму роботи також перейшло Агентство цивільної оборони Швеції.

Правоохоронці встановили контроль над стратегічними об’єктами, зокрема тими, що забезпечують функціонування енергосистеми. Деталі операцій не розкривають із міркувань безпеки.

За даними ЗМІ, інформація про можливу атаку надійшла від невідомої особи. Припускається, що вона може бути пов’язана з іноземною державою.

«Загрозу сприймають дуже серйозно. Служби діють на випередження, щоб мінімізувати можливі наслідки», — зазначається у повідомленні.

Джерела припускають, що потенційна атака може відбутися найближчим часом. Водночас влада не уточнює, чи йдеться про кібератаку, чи про фізичне втручання в роботу об’єктів.

Енергетична інфраструктура країн Північної Європи вважається стратегічно важливою, тому силові структури координують дії для запобігання можливій дестабілізації.

Шведська влада запевняє, що ситуація перебуває під контролем, та закликає громадян зберігати спокій.

Раніше повідомлялося, що Швеція представила один з найбільших пакетів військової підтримки для України, який спрямований насамперед на зміцнення протиповітряної оборони.

Ми раніше інформували, що Швеція попереджає, що Росія становить серйозну загрозу національній та регіональній безпеці, і ця небезпека може посилюватися.