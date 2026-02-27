ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
549
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ перетнули нову психологічну позначку: Генштаб шокував даними

Окупанти активно втрачають техніку. Зокрема, 17 артсистем і майже 900 БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 27 лютого ЗСУ знищили 1 265 130 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1280 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу – близько 1 265 130 (+1 280) осіб

  • танків – 11 706 (+2) од.

  • бойових броньованих машин – 24 097 (+6) од.

  • артилерійських систем – 37 631 (+17) од.

  • РСЗВ – 1 659 (+0) од.

  • засоби ППО – 1 305 (+0) од.

  • літаків – 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 348 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 148 021 (+883) од.

  • крилаті ракети – 4 384 (+37) од.

  • кораблі / катери – 29 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 180 (+116) од.

  • спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.

Як повідомлялося, минулої ночі Україна вдарила по “жирних” цілях країни-агресорки РФ. Зокрема, українські підрозділи уразили радіолокаційну станцію П-18 “Терек” і радіолокаційну систему РСП-6М2 у Джанкої в окупованому Криму.

Дата публікації
Кількість переглядів
549
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie