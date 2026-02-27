- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 549
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ перетнули нову психологічну позначку: Генштаб шокував даними
Окупанти активно втрачають техніку. Зокрема, 17 артсистем і майже 900 БпЛА.
Станом на ранок 27 лютого ЗСУ знищили 1 265 130 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1280 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу – близько 1 265 130 (+1 280) осіб
танків – 11 706 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 097 (+6) од.
артилерійських систем – 37 631 (+17) од.
РСЗВ – 1 659 (+0) од.
засоби ППО – 1 305 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 348 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 148 021 (+883) од.
крилаті ракети – 4 384 (+37) од.
кораблі / катери – 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 80 180 (+116) од.
спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Як повідомлялося, минулої ночі Україна вдарила по “жирних” цілях країни-агресорки РФ. Зокрема, українські підрозділи уразили радіолокаційну станцію П-18 “Терек” і радіолокаційну систему РСП-6М2 у Джанкої в окупованому Криму.