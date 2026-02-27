- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 27 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: цього дня потрібно завершити розпочаті раніше справи, на нові поки замахуватися не варто.
Символ дня: Лабіринт.
Стихія дня: Вогонь, Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.
Щасливі камені дня: сердолік, опал.
За яку частину тіла відповідає: хребет.
Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, які треба лікувати за розписаною раніше лікарем схемою.
Харчування дня: від м'яса - особливо переробленого, жирного і смаженого - потрібно відмовитися.
Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.
Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, під час яких використовується магічна сила самоцвітів - напівдорогоцінного каміння.
Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають людині про внутрішні проблеми, які в неї є
Табу дня: необхідно обережно поводитися з колючо-ріжучими предметами, навіть якщо йдеться лише про оножі та виделки.
Цитата дня: "Освіта - це те, що залишиться, коли все визубрене забуто" (Альберт Ейнштейн).
