Астрологічний прогноз на 27 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Лабіринт

Лабіринт / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цього дня потрібно завершити розпочаті раніше справи, на нові поки замахуватися не варто.

Символ дня: Лабіринт.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: сердолік, опал.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, які треба лікувати за розписаною раніше лікарем схемою.

Харчування дня: від м'яса - особливо переробленого, жирного і смаженого - потрібно відмовитися.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, під час яких використовується магічна сила самоцвітів - напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають людині про внутрішні проблеми, які в неї є

Табу дня: необхідно обережно поводитися з колючо-ріжучими предметами, навіть якщо йдеться лише про оножі та виделки.

Цитата дня: "Освіта - це те, що залишиться, коли все визубрене забуто" (Альберт Ейнштейн).

