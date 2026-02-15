Адвокат продавав специфічний "імунітет" від мобілізації

Мобілізація в Україні

У Запоріжжі місцевий адвокат пропонував за 20 тисяч гривень оформити фіктивну повістку, яку можна було б використати у разі перевірки працівниками ТЦК та в такий спосіб уникнути мобілізації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, такий специфічний «імунітет» від мобілізації адвокат запропонував чоловікові, який звернувся до нього за юридичною допомогою, щоб змінити місце військового обліку.

Пізніше підозрюваний запропонував повністю виключити клієнта з військового обліку як непридатного до служби. Це дало б можливість безперешкодно виїхати за кордон.

Вартість такої «послуги» адвокат оцінив уже значно дорожче — у 18 000 доларів США.

Під час отримання грошей адвоката затримали правоохоронці.

© Офіс Генерального прокурора

Під час обшуків за місцем його роботи та проживання виявлено незаповнені повістки до ТЦК та СП, майже 20 000 доларів США та 5500 євро.

Адвокату повідомили про підозру у використанні професійного статусу для незаконного збагачення (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Прокурори не погодилися з таким рішенням та оскаржили його в апеляційному порядку.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації у Головному військовому госпіталі ЗСУ. Високопосадовець закладу фіктивно оформлював знайомих на службу, привласнюючи їхнє грошове забезпечення.