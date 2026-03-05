З’явилася нова "Пташка": український дрон на оптоволокні б’є на рекордну відстань

Дрон "Пташка" / © Міністерство оборони

На озброєні Збройних сил України з’явився новий дрон на оптоволокні «Пташка», який може вдарити на рекордні 50 кілометрів вглиб оборони окупантів.

Про це повідомили в Міноборони.

«Це найвищий показник серед усіх допущених до використання у ЗСУ безпілотників на оптоволокні», — наголосили в українському оборонному відомстві.

Новий безпілотник виготовлений українським виробником.

У Міноборони зазначили, що «Пташка» вже виконує завдання, при цьому дрон здатний вражати ворога вдень і вночі, за різних погодних умов та навіть за наявності сильного поривчастого вітру.

Раніше повідомлялося, що українська компанія Fire Point, яка є виробником ракети «Фламінго», провела успішне випробування балістичної ракети FP-7.

Її заявлена дальність — 200 км, швидкість — 1500 м/с, а бойова частина важить 150 кг. Кругове ймовірне відхилення від цілі становить близько 14 метрів.

Нагадаємо, паралельно Fire Point працює над ще однією моделлю балістичної ракети FP‑9, яка має бойову частину 800–850 кг і дальність польоту 800–850 км. Тестові випробування балістики, яка здатна ударити по Москві та Петербургу, теж мали відбутися у лютому цього року.