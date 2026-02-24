Чому сталася затримка з випуском ракет "Фламінго": Зеленський пояснив

Зеленський про долю ракетної програми «Фламінго» / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Росія завдала удару по українському заводу, де виготовляли далекобійні ракети «Фламінго». Внаслідок цього виникла затримка масштабного виробництва цих ракет.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Tagesschau.

«Був уражений український завод, де вироблялися ракети „Фламінго“. І була затримка виробництва. Потім виробництво відновилося, і було побудовано певну кількість ракет», — зазначив Зеленський.

Президент певен, що кількість «Фламінго» буде зростати, аби Україна мала спроможності симетрично відповідати на російський повітряний терор.

Зеленський додав, що з допомогою «Фламінго» на території РФ вже було знищено кілька складів та завод з виробництва зброї.

Він також повідомив, що українські військові слідкують за виробництвом ракет «Орєшнік» у Росії й з цим пов’язані подальші завдання для ракет «Фламінго» та інших українських далекобійних засобів.

«Росіяни приховують „Орєшнік“. Ми розуміємо чому. Наразі у них є три системи на території Російської Федерації. Це ті, що ми бачимо. Ми хочемо мати ще більше можливостей. Бо коли є багато систем протиповітряної оборони, доводиться атакувати комбіновано, так само, як росіяни атакують нас. Велика кількість безпілотників, а потім ще й запускаються ракети. Важко подолати засоби протиповітряної оборони. Але ми працюємо над цим», — розповів Зеленський.

Зауважимо, що на Мюнхенській конференції з безпеки Зеленський вперше повідомив, що Росія знищила ракетами виробничу лінію «Фламінго», після чого її релокували.

Нагадаємо, видання ВВС раніше показувало одне з підприємств компанії Fire Point, де збирають новітні крилаті ракети «Фламінго». Туди журналістів везли з зав’язаними очима.