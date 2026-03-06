"Куба скоро впаде": Трамп назвав майбутнього намісника острова

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення активної фази протидії іранському режиму його адміністрація зосередиться на зміні політичної ситуації на Кубі. За словами американського лідера, кубинська влада висловлює готовність до переговорів з Вашингтоном.

Про це це Трамп розповів для CNN.

Дональд Трамп зазначив, що розглядає кубинське питання як один із пріоритетів найближчого часу. Він висловив переконання, що чинний лад на острові невдовзі зазнає краху.

Реклама

«Куба, до речі, скоро впаде. Вони так сильно хочуть укласти угоду», — підкреслив президент США.

За словами Трампа, режим на Кубі тримався понад пів століття, але зараз країна готова до змін

«Ми зараз справді зосереджені на цьому. У нас є багато часу, але Куба готова», — розповів президент США.

Для реалізації стратегії щодо Куби президент планує залучити державного секретаря Марко Рубіо, який відомий своєю жорсткою позицією щодо авторитарних режимів у Латинській Америці. За словами Трампа, Рубіо вже дав згоду на цю місію.

Реклама

«Вони хочуть укласти угоду, тому я збираюся поставити туди Марко, і ми побачимо, як це спрацює», — повідомив голова Білого дому.

Заяви Трампа про Кубу — що відомо

Раніше президент США вже заявляв про те, що розглядає можливість захоплення Куби.

Трамп пояснив, що кубинський уряд не витримає тиску і стане наступним режимом, який зазнає краху завдяки американському втручанню.

Окрім цього, сенатор Ліндсі Грем теж заявив, що наступною після Ірану ціллю для Сполучених Штатів стане Куба, а чинний режим у цій країні впаде слідом за іранським.