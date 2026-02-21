ТСН в социальных сетях

Авиаудар по Сумам: уничтожены дома, раненый ребенок (фото)

Жители города Сумы пережили адскую ночь. По последним данным, трое раненых.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

Сегодня около 4 часов утра российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов города Сумы. Среди раненых есть ребенок.

Об этом сообщили в полиции.

«В результате взрыва полностью разрушены два жилых дома, по меньшей мере, десять соседних домовладений получили повреждения. Также уничтожен гражданский автомобиль и повреждена газовая труба», — говорится в сообщении.

Последствия атаки

Последствия атаки

По последним данным, ранения получили три человека, среди них ребенок в возрасте 5 и несовершеннолетний 17 лет, а также 70-летняя женщина, которая госпитализирована в лечебное учреждение. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами. В Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв. Враг атаковал транспортную инфраструктуру областного центра.

