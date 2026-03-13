Землю на несколько дней накроет магнитная буря: когда и кто в зоне риска

Магнитная буря. / © ТСН.ua

На Земле началась магнитная буря, которая может занять несколько дней. Сегодня, 13 марта, она достигла красного уровня — К-индекс 5.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

Сегодня утром Кр-индекс повысился до 5. Это свидетельствует о шторме G1. В течение 14-15 марта активность Солнца снизится и опустится до желтого уровня. Впрочем, слабый шторм еще ощутим.

Магнитная буря. Фото: Meteoagent.

По данным британских ученых, на Землю поступит высокоскоростной поток, связанный с периодической трансэкваториальной корональной дырой. Его прибытие усилит геомагнитную активность до активного уровня и потенциально достигнет STORM G1.

Прогноз глобальной геомагнитной активности.

Как уменьшить влияние магнитных бурь: