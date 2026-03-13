ТСН в социальных сетях

134
1 мин

Землю на несколько дней накроет магнитная буря: когда и кто в зоне риска

На Земле увеличивается геомагнитная активность.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © ТСН.ua

На Земле началась магнитная буря, которая может занять несколько дней. Сегодня, 13 марта, она достигла красного уровня — К-индекс 5.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

Сегодня утром Кр-индекс повысился до 5. Это свидетельствует о шторме G1. В течение 14-15 марта активность Солнца снизится и опустится до желтого уровня. Впрочем, слабый шторм еще ощутим.

Магнитная буря. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря. Фото: Meteoagent.

По данным британских ученых, на Землю поступит высокоскоростной поток, связанный с периодической трансэкваториальной корональной дырой. Его прибытие усилит геомагнитную активность до активного уровня и потенциально достигнет STORM G1.

Прогноз глобальной геомагнитной активности.

Прогноз глобальной геомагнитной активности.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

  • отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

  • больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

  • нормализуйте сон:

  • старайтесь меньше нервничать.

134
