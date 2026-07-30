ДНК-тест випадково розкрив сімейну таємницю: правда перевернула життя жінки

ДНК-тест / © Unsplash

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Звичайна допитливість та побутовий ДНК-тест перевернули життя жінки, розкривши сімейний секрет, який берегли десятиліттями. Те, що починалося як нешкідлива розвага доньки, змусило її матір поставити під сумнів власне походження та втратити переконання щодо рідних людей.

Про це повідомляє Mirror.

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За її словами, першою тест ДНК на походження пройшла її донька. Коли результати показали 25% італійського коріння, родина спочатку списала це на помилку.

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«Я подумала, що це дивно, це, мабуть, означає, що один з її батьків наполовину італієць», — зазначила жінка.

Аби розгадати таємницю, вона вирішила пройти тест особисто. Результат показав 48% італійського походження, однак головний шок чекав попереду: виявилося, що дві її сестри, які проходили аналогічне дослідження кілька років тому, насправді є їй лише зведеними.

Це болісне відкриття свідчило про те, що чоловік, якого вона все життя вважала татом, не був її біологічним батьком. Отримати пояснення від першоджерел вже неможливо: мати жінки померла два роки тому, а чоловік, який її виховав, пішов із життя понад 30 років тому.

Авторка допису зізналася, що поділилася історією, аби знайти підтримку серед людей зі схожим досвідом. У відповідь вона отримала хвилю співчуття та порад від користувачів мережі. Зокрема, один із дописувачів висловив співчуття через неможливість отримати швидкі відповіді після смерті батьків і порадив послухати подкаст BBC «Дар», де люди діляться аналогічними життєвими історіями.

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Інші користувачі закликали не поспішати з негативними висновками щодо виховавшого її батька та спробувати дізнатися більше через родичів. Ще один користувач підтвердив, що подібні сімейні таємниці трапляються частіше, ніж здається:

«Це, мабуть, такий шок! Я пройшов тест минулого року і дізнався, що мій дідусь не є справжнім батьком мого батька, і що моя етнічна приналежність відрізняється від тієї, яку я думав. Хоча для мене це не повна несподіванка з причин, про які я не буду вдаватися, але мої батьки ніколи мені про це не розповідали. Так багато сімей мають такі таємниці. Мій батько помер, тому немає можливості дізнатися, чому це приховували», — поділився власним досвідом третій читач.

Нагадаємо, у Китаї 37-річна жінка возз’єдналася зі своєю біологічною родиною через 35 років після того, як зникла неподалік ринку біля власного будинку.

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