Главная ошибка при выключении кондиционера, которая приводит к появлению плесени: мы делаем ее все

Кондиционер

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Почему не стоит выключать кондиционер мгновенно

После жаркого дня многие из нас совершают привычное движение: нажимают кнопку выключения на пульте кондиционера и спокойно покидают комнату, убежден, что прибор полностью выполнил свою задачу. Однако именно в этот момент возникает незаметная для глаза проблема. Внутри техники остается влага, со временем создающая идеальную среду для активного размножения бактерий, появления плесени и неприятного затхлого запаха.

Совершенно не случайно многие бытовые кондиционеры начинают неприятно пахнуть уже через месяц или два летней эксплуатации, как только их снова включают. Главным врагом здесь выступает именно влажность. Когда система охлаждает воздух в помещении, она одновременно удаляет из него большое количество влаги. Значительная часть этой жидкости выходит наружу через дренажную трубку, однако определенная ее микрочасть всегда оседает на теплообменнике и на внутренних деталях устройства. Если работу охладителя остановить мгновенно, эта влага намертво остается внутри корпуса, создавая благоприятные условия для развития микроорганизмов.

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Что нужно сделать перед выключением кондиционера

Большинство производителей советуют перед окончательным завершением работы кондиционера в конце дня или после длительного использования включить только режим вентилятора на несколько минут или активировать функцию самоочистки, которая может называться Self Clean, Clean, X-Fan или Frost Clean в зависимости от конкретной модели. Эта процедура тщательно иссушает внутренние элементы системы и существенно уменьшает количество остаточной влаги.

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Следует отметить, что многие современные кондиционеры выполняют этот процесс в автоматическом режиме и продолжают работать еще несколько минут после нажатия кнопки выключения на пульте. Поэтому многие пользователи ошибочно полагают, что устройство не реагирует на команду, хотя на самом деле оно просто завершает цикл безопасной сушки.

Почему нельзя отключать кондиционер от сети сразу

Еще одной довольно распространенной ошибкой является привычка сначала выключить кондиционер с помощью пульта, а затем сразу же щелкнуть настенным выключателем или вытащить вилку из розетки. Если в устройстве предусмотрена функция самоочистки, подобное резкое обесточивание мгновенно прервет этот важный цикл, оставив влагу внутри блока. Если необходимо полностью отключить питание в комнате, следует дождаться завершения всех автоматических процессов, предусмотренных производителем, и только после этого трогать шнур питания или выключатель.

Важно регулярно очищать фильтры

Даже при правильном использовании и своевременной сушки на сетках кондиционера неизбежно оседают пыль, мелкие микрочастицы. В периоды жары и интенсивной работы прибора специалисты советуют очищать фильтры примерно раз в 2-4 недели. Это позволит существенно улучшить циркуляцию воздуха в комнате, снизить расход электроэнергии, повысить общую эффективность работы охлаждающей системы и полностью избежать появления неприятных запахов.

Для ухода за техникой совсем не требуются сложные процедуры или специальные навыки. Главное — помнить, что нажатие кнопки выключения на пульте не означает мгновенного прекращения всех процессов внутри устройства. Если в кондиционере предусмотрена автоматическая программа самоочистки, просто разрешите ей полностью завершить свою работу. При отсутствии такой функции перед окончательным отключением достаточно включить обычный режим вентилятора на несколько минут, чтобы качественно высушить все внутренние узлы.

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