Ваш смартфон разряжается за несколько часов: проверьте эти 5 приложений Google

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Даже современные смартфоны с аккумуляторами большой емкости могут быстро терять заряд из-за популярных приложений Google. Эксперты назвали пять программ, наиболее нагружающих батарею, и объяснили, как можно уменьшить их энергопотребление.

Об этом сообщает BGR.

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Больше энергии при работе потребляет YouTube. Приложение одновременно использует мобильный интернет или Wi-Fi, процессор и дисплей, особенно при просмотре видео в высоком разрешении.

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Эксперты советуют отключить автоматическое воспроизведение видео и ограничить работу приложения в фоновом режиме.

Популярный браузер Google Chrome может быстро тратить заряд батареи.

Причина — процессы фона, синхронизация данных между устройствами и функция предварительной загрузки страниц. Выключение этих возможностей поможет увеличить время автономной работы смартфона.

Google Maps входит в число самых энергозатратных приложений из-за постоянной работы GPS, мобильного интернета и дисплея во время навигации. Чтобы уменьшить нагрузку на батарею, специалисты советуют загружать оффлайн карты, снижать яркость экрана и выключать фоновую активность приложения.

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На первый взгляд, Gmail кажется неприхотливым к ресурсам, однако постоянная синхронизация почты и мгновенные оповещения также сокращают время работы смартфона.

Особенно это касается пользователей, использующих сразу несколько электронных ящиков.

В список попал и Google Home.

Применение регулярно синхронизируется с облачными сервисами и может использовать геолокацию для автоматизации работы устройств «умного дома». Поэтому батарея разряжается быстрее.

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Эксперты рекомендуют отключить постоянный доступ к местонахождению и запретить приложение работать в фоновом режиме, если эти функции не требуются.

Специалисты отмечают, что наиболее эффективными способами экономии заряда остаются отключение фоновой активности приложений, ограничение автоматической синхронизации, использование офлайн-режима в картах и отказ от лишних функций, постоянно работающих в фоновом режиме.

Напомним, ранее эксперты объяснили, безопасно ли заряжать смартфон чужими кабелями или дешевыми аналогами и в каких случаях это может повлиять на аккумулятор телефона.

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