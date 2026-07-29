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Ваш смартфон разряжается за несколько часов: проверьте эти 5 приложений Google
Быстрая разрядка смартфона не всегда означает, что батарею пора менять.
Даже современные смартфоны с аккумуляторами большой емкости могут быстро терять заряд из-за популярных приложений Google. Эксперты назвали пять программ, наиболее нагружающих батарею, и объяснили, как можно уменьшить их энергопотребление.
Об этом сообщает BGR.
Больше энергии при работе потребляет YouTube. Приложение одновременно использует мобильный интернет или Wi-Fi, процессор и дисплей, особенно при просмотре видео в высоком разрешении.
Эксперты советуют отключить автоматическое воспроизведение видео и ограничить работу приложения в фоновом режиме.
Популярный браузер Google Chrome может быстро тратить заряд батареи.
Причина — процессы фона, синхронизация данных между устройствами и функция предварительной загрузки страниц. Выключение этих возможностей поможет увеличить время автономной работы смартфона.
Google Maps входит в число самых энергозатратных приложений из-за постоянной работы GPS, мобильного интернета и дисплея во время навигации. Чтобы уменьшить нагрузку на батарею, специалисты советуют загружать оффлайн карты, снижать яркость экрана и выключать фоновую активность приложения.
На первый взгляд, Gmail кажется неприхотливым к ресурсам, однако постоянная синхронизация почты и мгновенные оповещения также сокращают время работы смартфона.
Особенно это касается пользователей, использующих сразу несколько электронных ящиков.
В список попал и Google Home.
Применение регулярно синхронизируется с облачными сервисами и может использовать геолокацию для автоматизации работы устройств «умного дома». Поэтому батарея разряжается быстрее.
Эксперты рекомендуют отключить постоянный доступ к местонахождению и запретить приложение работать в фоновом режиме, если эти функции не требуются.
Специалисты отмечают, что наиболее эффективными способами экономии заряда остаются отключение фоновой активности приложений, ограничение автоматической синхронизации, использование офлайн-режима в картах и отказ от лишних функций, постоянно работающих в фоновом режиме.
Напомним, ранее эксперты объяснили, безопасно ли заряжать смартфон чужими кабелями или дешевыми аналогами и в каких случаях это может повлиять на аккумулятор телефона.