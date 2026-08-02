Один трюк при стирке, и ваши полотенца будут мягкими годами: что нужно добавить

Как правильно стирать полотенца / © unsplash.com

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Сразу после покупки полотенца обычно мягкие, хотя их поглотительная способность оставляет желать лучшего из-за силиконов, покрывающих их волокна. После стирки они лучше поглощают воду, но сами волокна становятся жесткими и неприятными на ощупь.

Как это предотвратить? Одно изменение во время стирки полотенец восстановит их мягкость и сохранит высокую поглотительную способность, пишет издание Кobieta.

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Чего лучше не делать во время стирки полотенец?

Наиболее распространенной причиной шероховатости полотенец является использование слишком большого количества стиральных средств. Если неправильно прополоскать, они остаются на волокнах и слипаются. Это приводит к тому, что полотенца становятся жесткими и хуже поглощают воду. К слову, жесткая вода также приводит к тому, что полотенца становятся неприятными на ощупь.

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Одно изменение имеет наибольшее значение

Чтобы восстановить мягкость ваших полотенец, не нужно много. Обычный уксус поможет удалить остатки стирального средства и накопление воды. Следует добавить его во время первой стирки полотенец.

Во время стирки обязательно избегайте смягчителя ткани. Он оказывает противоположный эффект на полотенца. Вместо того чтобы смягчать, приводит к жесткости, оседая на волокнах. Кроме того, смягчитель ткани является причиной постепенной потери поглотительной способности полотенец — он «склеивает» хлопок. Этот простой трюк сохранит ваши полотенца мягкими дольше.

Как стирать полотенца, чтобы они дольше оставались мягкими?

Эксперты из тканей рекомендуют не только избегать смягчителя во время стирки полотенец, но и ограничивать другие моющие средства. Важно тщательно отмерить стиральный порошок и не использовать его слишком много.

Также рекомендуется стирать полотенца при указанной производителем температуре. От кипячения полотенец все чаще отказываются, а стирка происходит при температуре 90 градусов. Но и 60 градусов достаточно для уничтожения бактерий, вызывающих запах.

Оставьте полотенцам достаточно места в барабане. Не стирайте их вместе с другой одеждой, которая также может привести к повреждению хлопка, например, молниями или липучками. Полотенцам нужно больше места в барабане, чтобы стиральная машина могла тщательно их прополоскать. Если у вас жесткая вода — лучше включить дополнительное полоскание.

Еще одна ошибка, которую допускают большинство людей

Большинство людей сушат полотенца на вешалке в ванной после их использования. Однако это большая ошибка. В таком влажном помещении полотенца плохо сохнут, особенно свернуты. Поэтому следует развернуть их и повесить на сушилку, радиатор или высушить на солнце, которое обладает антибактериальными свойствами благодаря ультрафиолетовому излучению. Мокрое полотенце — идеальная среда для размножения бактерий, что со временем приводит к появлению неприятного запаха.

Как часто следует стирать полотенца?

Частота стирки полотенец зависит от их использования. Полотенца, предназначенные для использования в ванной комнате, нуждаются в более частой стирке из-за бактерий, которые накапливаются в их волокнах. Рекомендуется заменять их не реже, чем каждые два дня.

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Напомним, ранее мы писали о том, как использование обычной пищевой соды при стирке помогает справиться со сложными загрязнениями, устранить неприятные запахи и продлить жизнь вашей техники.

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