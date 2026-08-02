Рекордный прорыв границы: Испания вернула десятки тысяч мигрантов в Марокко

Мигранты в Сеуте / © Associated Press

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Более 73 тысяч мигрантов уже покинули испанский автономный город Сеута и вернулись в Марокко после масштабного прорыва границы, произошедшего на прошлой неделе. В то же время миграционный кризис ещё не завершился, поскольку в окрестностях города до сих пор остаются группы людей, которые отказываются добровольно возвращаться.

Об этом сообщает испанское агентство EFE со ссылкой на источники в силовых структурах.

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По оценкам испанских правоохранительных органов, после массового проникновения в Сеуту около 73,5 тысячи мигрантов уже вернулись в Марокко. В то же время отмечается, что эта цифра может включать как людей, прибывших в город ещё до основной волны миграции, так и тех, кто пересекал границу несколько раз.

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Несмотря на значительное сокращение числа мигрантов, ситуация остается напряженной. По данным EFE, в центральных районах, на окраинах и в лесистой местности вокруг Сеуты до сих пор находятся небольшие группы мигрантов, которые отказываются добровольно покинуть территорию Испании. В полиции отмечают, что точно подсчитать их количество пока невозможно.

В то же время на пограничном переходе Тарахаль, соединяющем Сеуту с Марокко, ситуация стабилизировалась. Новых массовых попыток прорыва границы не зафиксировано, хотя отдельные люди пытались добраться до испанской территории по морю, однако их остановили военные.

По информации агентства, власти Испании продолжают удерживать в Сеуте усиленную группировку сил безопасности и военных, хотя общая интенсивность мероприятий уже снизилась по сравнению с первыми днями после массового наплыва мигрантов. Представители правительства отмечают, что город постепенно возвращается к нормальной жизни, однако признают, что для полной стабилизации ситуации потребуется ещё некоторое время.

Массовый прорыв границы стал крупнейшим миграционным кризисом в истории Сеуты. При этом оценки числа погибших в ходе этих событий расходятся.

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По словам правительственного делегата в Сеуте Мигеля Анхеля Переса, число тел погибших, извлеченных из моря после попыток нелегального пересечения границы, возросло до 72 человек. В то же время Объединенная ассоциация гражданских гвардейцев (AUGC) оценивает число погибших в более чем 100 человек.

Напомним, за сутки из Марокко в испанский город Сеута прибыло около 49 тысяч мигрантов — почти столько же, сколько в целом проживает в этом городе. Пограничники не справились с таким наплывом, поэтому Испания срочно направила туда армию.

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