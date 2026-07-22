Чому після миття пластикових вікон залишаються патьоки / © pexels.com

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Якщо хочете, щоб пластикові вікна залишалися чистими довше, необов’язково купувати дорогі засоби для прибирання. Звичайне господарське мило може впоратися з забрудненнями не гірше, якщо використовувати його правильно.

Чому не варто витирати пластикові вікна сухою ганчіркою

Після миття на поверхні рам можуть залишатися частинки мильного розчину та мінеральні солі, які містяться у водопровідній воді. Якщо одразу розтирати їх сухою тканиною, вони не зникають, а лише розмазуються поверхнею, утворюючи характерний білий наліт.

Саме тому фахівці рекомендують спочатку повністю змити мийний засіб чистою водою, а вже потім прибрати залишки вологи мікрофіброю або гумовим скребком.

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Три правила, які допоможуть вимити пластикові вікна без патьоків

1. Використовуйте теплу воду

Найкраще розчиняти натерте господарське мило у воді температурою приблизно 35–40 °C. Так мило швидше розчиняється та краще видаляє жир, пил і вуличний бруд.

2. Не забувайте про фінальне ополіскування

Якщо у вашому регіоні жорстка вода, після миття варто протерти рами водою з невеликою кількістю столового оцту (приблизно 1 столова ложка 9% оцту на 1 літр води). Це допоможе нейтралізувати мінеральні відкладення, через які й з’являються білі розводи. Важливо: оцет додають лише у воду для ополіскування, а не змішують із мильним розчином.

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3. Відмовтеся від звичайних ганчірок

Для пластикових рам найкраще підходить серветка з мікрофібри. Вона добре вбирає вологу, не залишає ворсинок і не дряпає поверхню. Якщо є можливість, скористайтеся гумовим скребком для видалення залишків води — так ризик появи патьоків буде мінімальним.

Як правильно мити пластикові вікна

Щоб отримати найкращий результат, дотримуйтеся простої послідовності:

спочатку видаліть сухий пил і пісок із рам;

приготуйте теплий мильний розчин із господарського мила;

нанесіть його м’якою губкою або мікрофіброю;

змийте чистою теплою водою;

за потреби протріть поверхню водою з оцтом;

видаліть залишки вологи сухою мікрофіброю або скребком.

Такий спосіб допомагає очистити пластикові рами без агресивної побутової хімії та зменшує ймовірність появи білого нальоту.

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Що не варто використовувати

Щоб не пошкодити пластикові вікна, уникайте:

абразивних порошків;

металевих губок;

засобів з ацетоном або сильними розчинниками;

жорстких щіток, які можуть залишити подряпини.

FAQ

Чим мити пластикові вікна, щоб не було патьоків?

Найкраще використовувати теплий мильний розчин, після чого ретельно змити його чистою водою. Якщо вода жорстка, допоможе фінальне ополіскування слабким розчином оцту та протирання поверхні серветкою з мікрофібри.

Чи можна мити пластикові вікна господарським милом?

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Так. Звичайне господарське мило підходить для регулярного догляду за пластиковими рамами. Воно добре видаляє пил, жир і побутові забруднення. Головне — не залишати мильний розчин висихати на поверхні та ретельно змити його чистою водою, щоб уникнути появи патьоків.

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