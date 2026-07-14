Спека може вивести холодильник з ладу: перевірте це насамперед, щоб не залишитися без продуктів

Як працює холодильник влітку / © pexels.com

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Висока температура в приміщенні змушує компресор працювати довше й інтенсивніше, що збільшує навантаження на техніку. Якщо не врахувати кілька важливих нюансів, продукти можуть почати псуватися швидше, а сам холодильник — споживати більше електроенергії або навіть вийти з ладу.

Експерти радять у період спеки приділити холодильнику трохи більше уваги. Прості дії допоможуть зберегти стабільну температуру всередині камери та продовжити термін служби побутової техніки.

Не відкривайте дверцята без потреби

Кожне відкривання дверцят впускає всередину тепле повітря. У спеку це особливо критично, адже холодильнику доводиться щоразу заново охолоджувати внутрішній простір.

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Щоб уникнути зайвого навантаження:

заздалегідь вирішуйте, що саме хочете взяти;

не тримайте дверцята відкритими довше кількох секунд;

не залишайте холодильник відкритим під час приготування їжі.

Перевірте ущільнювачі

Навіть невелика щілина між дверцятами та корпусом призводить до постійного проникнення теплого повітря.

Огляньте гумові ущільнювачі: якщо вони забруднені, потріскані або втратили еластичність, холодильник працюватиме значно менш ефективно. У багатьох випадках достатньо просто очистити ущільнювачі від пилу та жиру, щоб вони знову щільно прилягали.

Не перевантажуйте холодильник

Багато хто вважає, що чим більше продуктів у холодильнику, тим краще. Насправді надмірне заповнення камер заважає нормальній циркуляції холодного повітря.

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Між продуктами має залишатися трохи вільного простору. Це дозволить повітрю рівномірно охолоджувати всі полиці та підтримувати стабільну температуру.

Не ставте гарячу їжу

Одна з найпоширеніших помилок — прибирати в холодильник щойно приготовлені страви.

Гарячий посуд різко підвищує температуру всередині камери, через що компресор змушений працювати майже безперервно. Краще дочекатися, поки їжа охолоне до кімнатної температури, і лише після цього ставити її в холодильник.

Переконайтеся, що холодильник має достатню вентиляцію

Холодильник не повинен стояти впритул до стіни чи поруч із духовкою, батареєю або іншими джерелами тепла.

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Для нормального теплообміну виробники рекомендують залишати невеликий зазор між задньою стінкою холодильника та стіною приміщення. Це допомагає відводити тепло й запобігає перегріванню компресора.

Встановіть правильну температуру

Улітку особливо важливо стежити за температурним режимом.

Оптимальна температура в холодильній камері становить від +3 до +5 °C, а в морозильній — близько −18 °C. Якщо спека дуже сильна, деякі виробники радять тимчасово зробити холодильник трохи холоднішим, але без надмірного охолодження продуктів.

Ознаки, що холодильнику важко працювати

Зверніть увагу, якщо ви помітили такі симптоми:

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компресор майже не вимикається;

продукти стали менш холодними;

на задній стінці накопичується надмірний конденсат;

корпус холодильника сильно нагрівається;

з’явився незвичний шум.

Якщо після перевірки всіх рекомендацій проблема не зникає, варто звернутися до сервісного центру для діагностики.

FAQ

Чому холодильник погано морозить у спеку?

У спекотну погоду температура навколишнього повітря значно вища, тому компресор працює довше, щоб підтримувати холод усередині. Якщо дверцята часто відкриваються, холодильник переповнений або ущільнювачі пошкоджені, ефективність охолодження ще більше знижується.

Яку температуру потрібно встановити в холодильнику влітку?

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Фахівці рекомендують підтримувати температуру від +3 до +5 °C у холодильній камері та −18 °C у морозильній. За екстремальної спеки можна тимчасово знизити температуру на 1–2 градуси, якщо це дозволяє виробник, але важливо не перестаратися, щоб не перевантажувати компресор.

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