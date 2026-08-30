Ще один розгром: "Реал" здобув третю поспіль перемогу на старті Ла Ліги

Джуд Беллінгем / © Associated Press

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Мадридський "Реал" удома розгромив "Малагу" в матчі третього туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 4:0 .

"Вершкові" відкрили рахунок на 19-й хвилині зустрічі — відзначився Джуд Беллінгем.

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На 26-й хвилині мадридці збільшили свою перевагу завдяки автоголу воротаря гостей Альфонсо Ерреро. А ще за чотири хвилини точного удару завдав Кіліан Мбаппе.

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У другому таймі підопічні Жозе Моурінью забили вчетверте, встановивши остаточний рахунок поєдинку — на 90+1-й хвилині м'яч у ворота суперника відправив Арда Гюлер.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота мадридців захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Для "Реала" це третя поспіль перемога на старті Ла Ліги. У першому матчі нового сезону "Королівський клуб" обіграв "Еспаньйол" (2:1), а в другому поєдинку розгромив "Реал Сосьєдад" (4:1).

Після трьох зіграних матчів "Реал" з 9 очками очолює турнірну таблицю Примери. "Малага" з одним балом посідає передостанню, 19-ту позицію.

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У наступному турі Ла Ліги "бланкос" 4 вересня на виїзді зіграють з "Бетісом", а "Малага" 6 вересня прийме "Леванте".

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