"Ліверпуль" оформив один з найдорожчих трансферів в історії АПЛ

Бредлі Барколя / © Associated Press

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"Ліверпуль" оформив трансфер вінгера ПСЖ та збірної Франції Бредлі Барколя.

Про це повідомляється на офіційному сайті мерсисайдського клубу.

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Зазначається, що 23-річний француз підписав довгостроковий контракт із мерсисайдцями. Умови угоди не розкриваються.

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Сума трансферу офіційно не розголошується, але, за інформацією ЗМІ, англійський клуб заплатив за гравця 125 мільйонів євро. Ще 20 мільйонів євро передбачені як бонуси.

За всю історію АПЛ лише за трьох футболістів платили більше грошей.

Топ-5 найдорожчих "вхідних" трансферів в історії АПЛ

1. Александр Ісак ("Ньюкасл" — "Ліверпуль") — 145 мільйонів євро

2. Морган Роджерс ("Астон Вілла" — "Челсі") — 138 мільйонів євро

3. Елліот Андерсон ("Ноттінгем Форест" — "Манчестер Сіті") — 135 мільйонів євро

4-5. Бредлі Барколя (ПСЖ — "Ліверпуль") — 125 мільйонів євро

4-5. Флоріан Вірц ("Баєр" — «Ліверпуль») — 125 мільйонів євро

Барколя — вихованець "Ліона". Влітку 2023 року він перейшов до ПСЖ за 45 мільйонів євро. За паризький клуб вінгер провів 152 матчі, в яких забив 39 голів та віддав 35 асистів.

Разом з парижанами Бредлі тричі став чемпіоном Франції, двічі виграв Кубок Франції, тричі — Суперкубок Франції. Також він по два рази тріумфував у Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА, завоював Міжконтинентальний кубок.

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Крім того, на його рахунку 28 матчів за збірну Франції, в яких він забив 6 голів.

Раніше повідомлялося, що "Челсі" оголосив про підписання одного з найкращих воротарів світу.

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