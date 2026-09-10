- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3262
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічні обстріли України, Росію можуть залишити без авіації: головні новини ночі 10 вересня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 вересня 2026 року:
«Мало шансів на припинення війни»: Мерц пояснив, чому Росія не готова до миру Читати далі –>
Масована атака на Кривий Ріг: російські дрони влучили у житловий сектор, є поранені Читати далі –>
Болтон б’є на сполох: Путін може повірити, що Захід слабшає, а Трамп у нього «в руках» Читати далі –>
Російські загарбники вночі атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
Росію можуть залишити без авіації: Портников розкрив, чим це загрожує Путіну Читати далі –>
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: