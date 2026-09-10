Нічні обстріли України, Росію можуть залишити без авіації: головні новини ночі 10 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 вересня 2026 року:

«Мало шансів на припинення війни»: Мерц пояснив, чому Росія не готова до миру Читати далі –>

Масована атака на Кривий Ріг: російські дрони влучили у житловий сектор, є поранені Читати далі –>

Болтон б’є на сполох: Путін може повірити, що Захід слабшає, а Трамп у нього «в руках» Читати далі –>

Російські загарбники вночі атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>