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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3262
Час на прочитання
1 хв

Нічні обстріли України, Росію можуть залишити без авіації: головні новини ночі 10 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Аерофлот

Аерофлот / © Вікіпедія

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 вересня 2026 року:

  • «Мало шансів на припинення війни»: Мерц пояснив, чому Росія не готова до миру Читати далі –>

  • Масована атака на Кривий Ріг: російські дрони влучили у житловий сектор, є поранені Читати далі –>

  • Болтон б’є на сполох: Путін може повірити, що Захід слабшає, а Трамп у нього «в руках» Читати далі –>

  • Російські загарбники вночі атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • Росію можуть залишити без авіації: Портников розкрив, чим це загрожує Путіну Читати далі –>

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