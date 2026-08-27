Євген Клопотенко розсекретив правила у шлюбі з дружиною і хто готує вдома: "Якщо вона забере це?"

Євген Клопотенко з дружиною / © instagram.com/klopotenko

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко розсекретив, яких правил у шлюбі дотримується з дружиною Катериною Воскресенською та хто готує вдома.

Парочка в червні офіційно стала подружжям. Зараз вони насолоджуються спільним сімейним життям. Закохані живуть у злагоді, гармонії та з повагою одне до одного. І це стосується навіть й у питаннях приготування їжі вдома. Євген Клопотенко говорить, що взагалі не просить обраницю готувати. Натомість кулінарні обов’язки він бере на себе, оскільки для нього це своєрідна терапія.

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«У жодному разі не прошу дружину готувати! Лише якщо вона сама хоче цього. Однак для мене це ніби терапія: повертаюся додому, готую і так приходжу до тями. Мені стає легше. Для мене приготування їжі — насолода. Якщо вона забере це, тоді що робитиму я? Сидіти склавши руки — не прикольно», — ділиться кулінар на сайті novy.tv.

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Євген Клопотенко з дружиною / © instagram.com/klopotenko

Звичайно, Євген Клопотенко не забороняє обраниці заходити на кухню. Якщо Катерина хоче щось приготувати, то спокійно це робить. Однак повністю віддавати коханій цей обов’язок кулінар не хоче.

«Не прошу її, але інколи вона може приготувати те, що хоче. Наприклад, вітелло тоннато. Може, вона й має бажання стояти на кухні регулярно, але мені про це не говорить. Та й я обожнюю це: і на роботі, і вдома, і скрізь! Готував би все життя, якщо так можна було б…», — ділиться кулінар.

Нагадаємо, Євген Клопотенко вже як два місяці живе в офіційному шлюбі. Однак за цей час кулінар вже встиг осоромитися перед дружиною через важливу романтичну помилку.

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