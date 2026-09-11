ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
444
Час на прочитання
1 хв

Від Су-33 — купа брухту: екскаватор вигрібає залишки винищувача з аеродрому в Анапі (фото)

Нові супутникові кадри з Краснодарського краю продемонстрували наслідки успішної атаки по аеродрому в Анапі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Російський винищувач Су-33

Російський винищувач Су-33 / © Associated Press

OSINT-аналітики опублікували супутникові знімки з аеродрому в Анапі (Росія), де Сили оборони України знищили російський винищувач Су-33. Кадри підтверджують ліквідацію авіасудна та роботу спецтехніки на місці події.

Відповідні кадри 10 вересня оприлюднив проєкт «КіберБорошно».

На фото, зроблених на території аеродрому в Анапі, видно екскаватор, який прибирає уламки винищувача Су-33.

За даними OSINT-аналітиків, йдеться про «результат зустрічі» з БпЛА FP-2.

Знищений Су-33 на аеродромі в Анапі / © "КіберБорошно"

Знищений Су-33 на аеродромі в Анапі / © "КіберБорошно"

Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня підрозділ «Птахи Мадяра» знищив в Анапі російський винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8, а поблизу Геленджика — дві РЛС. Крім того, військово-морська база у Новоросійську зазнала комплексного удару, внаслідок якого окупанти втратили плавзасоби, зокрема ракетоносії.

Характеристики Су-33

Російський Су-33 є всепогодним палубним винищувачем покоління 4+, призначеним для базування на авіаносцях. Цей літак здатний розвивати максимальну швидкість до 2300 км/год. на висоті, а його бойовий радіус сягає 1000-1300 км за практичної стелі у 17 тис. м. На 12 вузлах підвіски винищувач може нести до 6500 кг бойового навантаження, що включає 30-мм гармату ГШ-30-1, ракети «повітря-повітря» середнього та малої дальності Р-27 і Р-73, а також різне кероване озброєння «повітря-поверхня».

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie