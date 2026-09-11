Російський винищувач Су-33 / © Associated Press

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OSINT-аналітики опублікували супутникові знімки з аеродрому в Анапі (Росія), де Сили оборони України знищили російський винищувач Су-33. Кадри підтверджують ліквідацію авіасудна та роботу спецтехніки на місці події.

Відповідні кадри 10 вересня оприлюднив проєкт «КіберБорошно».

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На фото, зроблених на території аеродрому в Анапі, видно екскаватор, який прибирає уламки винищувача Су-33.

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За даними OSINT-аналітиків, йдеться про «результат зустрічі» з БпЛА FP-2.

Знищений Су-33 на аеродромі в Анапі / © "КіберБорошно"

Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня підрозділ «Птахи Мадяра» знищив в Анапі російський винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8, а поблизу Геленджика — дві РЛС. Крім того, військово-морська база у Новоросійську зазнала комплексного удару, внаслідок якого окупанти втратили плавзасоби, зокрема ракетоносії.

Характеристики Су-33

Російський Су-33 є всепогодним палубним винищувачем покоління 4+, призначеним для базування на авіаносцях. Цей літак здатний розвивати максимальну швидкість до 2300 км/год. на висоті, а його бойовий радіус сягає 1000-1300 км за практичної стелі у 17 тис. м. На 12 вузлах підвіски винищувач може нести до 6500 кг бойового навантаження, що включає 30-мм гармату ГШ-30-1, ракети «повітря-повітря» середнього та малої дальності Р-27 і Р-73, а також різне кероване озброєння «повітря-поверхня».

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