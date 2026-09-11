Вибухова ніч у Волгограді: ракети "Фламінго" випалили завод, що працює на армію РФ (відео)

Пожежа у Волгограді після атаки ракетами «Фламінго» 11 вересня / © Exilenova+

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У ніч проти 11 вересня українські крилаті ракети FP-5 «Фламінго» атакували підприємство «Волгоградпромпроект» у Росії. Внаслідок ударів зафіксовано влучання в ціль та масштабну пожежу на стратегічному об’єкті військово-промислового комплексу.

Про це повідомили українська збройна компанія Fire Point і телеграм-канали.

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За даними Fire Point, Сили оборони України атакували підприємство «Волгоградпромпроект» у Волгограді. Для удару були застосовані ракети FP-5 «Фламінго». Повідомляється про влучання по цілі, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

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Як зазначає Dnipro OSINT, українська атака у Волгограді була спрямована на головний цех заводу «Волгоградпромпроект». За попередніми оцінками, підприємство могло зазнати значних руйнувань.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку на об’єкти в регіоні. За його словами, унаслідок удару було пошкоджено багатоквартирний будинок у Червоноармійському районі Волгограда. Травм зазнали двоє чоловіків віком 55 та 42 роки.

«Також зафіксовано падіння уламків на території промислового підприємства на півдні Волгограду. Працюють оперативні служби, ліквідація наслідків продовжується», — повідомив Бочаров.

Дата публікації 13:54, 11.09.26 Кількість переглядів 95 Ракети «Фламінго» атакували завод у Волгограді

Що відомо про «Волгоградпромпроект»

«Волгоградпромпроект» є підприємством хімічної промисловості, яке перебуває під міжнародними санкціями через виробництво низки речовин для російського військово-промислового комплексу.

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Підприємство спеціальної хімії спеціалізується на виробництві фосфорорганічних сполук, антипіренів, смол та інших хімічних компонентів для промисловості. Його продукцію, зокрема, використовують у російській авіаційній, суднобудівній та спеціальній промисловості.

Атака на Каспійськ і Саратов

Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня безпілотники атакували порт у місті Каспійськ у Дагестані. Місцеві жителі публікували відео вибухів. У цьому районі розташовані кораблі та військові об’єкти Каспійської флотилії РФ, які росіяни використовують для ударів по Україні.

Цієї ж ночі дрони атакували Саратовську область РФ, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі. Під ударом опинилися нафтопереробний завод та логістичний хаб компанії Ozon.

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