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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вибухова ніч у Волгограді: ракети "Фламінго" випалили завод, що працює на армію РФ (відео)

Уражений хімзавод перебуває під санкціями та виробляє компоненти для російського ВПК.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пожежа у Волгограді після атаки ракетами «Фламінго» 11 вересня

Пожежа у Волгограді після атаки ракетами «Фламінго» 11 вересня / © Exilenova+

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 11 вересня українські крилаті ракети FP-5 «Фламінго» атакували підприємство «Волгоградпромпроект» у Росії. Внаслідок ударів зафіксовано влучання в ціль та масштабну пожежу на стратегічному об’єкті військово-промислового комплексу.

Про це повідомили українська збройна компанія Fire Point і телеграм-канали.

За даними Fire Point, Сили оборони України атакували підприємство «Волгоградпромпроект» у Волгограді. Для удару були застосовані ракети FP-5 «Фламінго». Повідомляється про влучання по цілі, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

Як зазначає Dnipro OSINT, українська атака у Волгограді була спрямована на головний цех заводу «Волгоградпромпроект». За попередніми оцінками, підприємство могло зазнати значних руйнувань.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку на об’єкти в регіоні. За його словами, унаслідок удару було пошкоджено багатоквартирний будинок у Червоноармійському районі Волгограда. Травм зазнали двоє чоловіків віком 55 та 42 роки.

«Також зафіксовано падіння уламків на території промислового підприємства на півдні Волгограду. Працюють оперативні служби, ліквідація наслідків продовжується», — повідомив Бочаров.

Що відомо про «Волгоградпромпроект»

«Волгоградпромпроект» є підприємством хімічної промисловості, яке перебуває під міжнародними санкціями через виробництво низки речовин для російського військово-промислового комплексу.

Підприємство спеціальної хімії спеціалізується на виробництві фосфорорганічних сполук, антипіренів, смол та інших хімічних компонентів для промисловості. Його продукцію, зокрема, використовують у російській авіаційній, суднобудівній та спеціальній промисловості.

Атака на Каспійськ і Саратов

Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня безпілотники атакували порт у місті Каспійськ у Дагестані. Місцеві жителі публікували відео вибухів. У цьому районі розташовані кораблі та військові об’єкти Каспійської флотилії РФ, які росіяни використовують для ударів по Україні.

Цієї ж ночі дрони атакували Саратовську область РФ, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі. Під ударом опинилися нафтопереробний завод та логістичний хаб компанії Ozon.

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