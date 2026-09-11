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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
95

Ракети «Фламінго» атакували завод у Волгограді

Ракети «Фламінго» атакували завод у Волгограді

Ракети «Фламінго» атакували завод у Волгограді

У ніч проти 11 вересня крилаті ракети FP-5 «Фламінго» української компанії Fire Point атакували підприємство «Волгоградпромпроект» у Волгограді, зафіксовано влучання та пожежу в головному цеху заводу. Підприємство виробляє каталізатори, смоли та хімічні компоненти для російського ВПК і перебуває під американськими санкціями. Губернатор області Андрій Бочаров повідомив про пошкодження багатоквартирного будинку, падіння уламків на території промислового підприємства та госпіталізацію двох чоловіків.

Дата публікації
Кількість переглядів
95

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