У "Шахтарі" прокоментували нічию проти ПСВ на старті Ліги чемпіонів

Арда Туран / © Associated Press

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Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував нічию проти нідерландського ПСВ у виїзному матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Команди розійшлися бойовою нічиєю (1:1) у поєдинку, який відбувся у четвер, 10 вересня, на стадіоні "Філіпс" у нідерландському місті Ейндговен.

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"Якби ви запитали мене перед матчем, я був би задоволений навіть одним очком. Але ми не святкуємо. Ми просто раді, що це хороший старт на шляху до втілення нашої мрії в цьому турнірі.

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Я пишаюся своїми гравцями, і особисто я багато чого навчився в тактичному плані. Проти ПСВ на цьому стадіоні неможливо провести 90 хвилин на високому рівні. Але сьогодні мої гравці трималися стійко й упевнено", — цитує слова Турана офіційний сайт УЄФА.

Також враженнями від дебюту в Лізі чемпіонів та нічиєї проти ПСВ поділився півзахисник "Шахтаря" Глейкер Мендоза, який забив єдиний гол "гірників" у цьому матчі.

"Дуже схвильований, і справді, емоції зашкалюють усередині. Але я вдячний Богові за цю можливість та родині за те, що були поруч і завжди підтримували. Також надзвичайно вдячний тренерському штабу на чолі з Ардою Тураном за нагоду дебютувати. Словами не можу описати своїх емоцій, та скажу лише одне: ми точно прагнемо рухатися далі і здобувати ще кращі результати в майбутньому.

Найбільш складно в подібних протистояннях — грати без м'яча. Постійно доводиться оборонятися, і завжди це тяжко. Однак радий, що нам вдалося втримати цей ритм гри на нашу користь, вдячний партнерам за те, що вони доклали зусиль задля цього. Найважливіше, аби ми продовжили цей ритм і також набирали очки в загальний залік", — цитує венесуельця офіційний сайт донецького клубу.

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Крім того, підсумки поєдинку проти ПСВ підбив голкіпер "Шахтаря" Дмитро Різник.

"Для нас 1:1 — це таке змішане відчуття. Ми начебто продемонстрували гарну гру, я вважаю, гідну Ліги чемпіонів, усі були як одне ціле, а позитивно це для нас чи ні… Звісно, що "Шахтар" — великий клуб, який грає завжди на перемогу. Але здобули нічию, одне очко в залікову таблицю, тому, як то кажуть, один бал — теж бал. Будемо рухатися далі, до наступних ігор", — наводить слова Різника офіційний сайт "гірників".

"Шахтар" залишився єдиним представником України в нинішньому єврокубковому сезоні. Раніше боротьбу на міжнародній арені завершили київське "Динамо", житомирське "Полісся" та черкаський ЛНЗ.

У другому турі найпрестижнішого єврокубка "Шахтар" 14 жовтня проведе номінально домашній матч проти афінського АЕКа (Греція). Поєдинок відбудеться у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Бридж".

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Зазначимо, що "Шахтар" у статусі чемпіона України напряму потрапив до основної стадії Ліги чемпіонів, де повинен зіграти 8 матчів. Крім ПСВ, суперниками "гірників" у боротьбі за вихід до плейоф також стануть "Реал" Мадрид (Іспанія), "Інтер" (Італія), "Спортинг" (Португалія), "Фенербахче" (Туреччина), "Лейпциг" (Німеччина), АЕК Афіни (Греція) та "Слован" Братислава (Словаччина).

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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