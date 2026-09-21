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"У мене був коханий Пономарьов": Тоня Матвієнко розкрила правду про їхні стосунки
Співачка розставила всі крапки над «і».
Українська співачка Тоня Матвієнко розкрила правду про чутки щодо роману з Олександром Пономарьовим, які виникли після її виступу на шоу «Голос країни».
Саме участь у «Голосі країни» 2011 року стала важливою сходинкою у кар’єрі Тоні Матвієнко. На проєкті артистка не лише заявила про себе широкій аудиторії. Там вона також познайомилася з майбутнім чоловіком Арсеном Мірзояном. Водночас один із номерів співачки породив зовсім інші розмови. Тоня виконала пісню «Коханий» для тодішнього тренера шоу Олександра Пономарьова. Сценічна історія була настільки романтичною, що глядачі могли сприйняти її за реальні почуття.
Втім, за словами Матвієнко, жодного роману між нею та Пономарьовим не було.
«На проєкті в мене був коханий Олександр Пономарьов. Там була така постановка. Тоді так вигадали, що він сидів у журі, і я виходила на сцену, і в мене весільна була сукня, і я до нього підкатувала. Його попросили, щоб він підіграв мені трошечки, щоб вийшов зі мною трошки потанцював», — пояснила Тоня проєкту МУЗРУМ.
Таким чином, те, що могло здатися глядачам початком романтичної історії, було лише частиною задуму номера. Весільна сукня, поведінка співачки та танець із Пономарьовим створювали потрібну атмосферу, але за лаштунками жодних стосунків між артистами не виникло.
Попри це, саме «Коханий» став одним із виступів, який допоміг Тоні Матвієнко привернути до себе значно більше уваги. А вже поза сценічним сюжетом її особисте життя на проєкті справді отримало продовження: саме там розпочалася історія її стосунків з Арсеном Мірзояном.
Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко викрила випадок, який ледь не знищив її шлюб з Мірзояном.