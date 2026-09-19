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Атака на Сумы унесло жизни родителей 7-летнего мальчика: ребенок находится в реанимации
В Сумах продолжают ликвидировать последствия российского удара по жилому дому. 7-летний мальчик находится в реанимации, а его родители погибли.
Семилетний мальчик, пострадавший в результате российского авиаудара по Сумам, находится в реанимации. Во время атаки погибли его родители — 52-летний мужчина и 45-летняя женщина, которые работали в Сумском городском совете.
О последствиях удара сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.
«Больно осознавать, что обычный вечер в собственном доме для людей оборвался из-за российского удара. Искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибших», — отметил Григоров
После атаки медицинская помощь потребовалась 10 людям. Среди пострадавших — трое детей. Пятеро человек были доставлены в больницы.
В результате атаки были повреждены три многоэтажных здания и одно учебное заведение. В зданиях выбито почти 500 окон. Также повреждения получили более 30 автомобилей.
«На месте продолжается ликвидация последствий. Работают спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Развернут штаб по оказанию помощи жителям», — говорится в сообщении.
Фотографии последствий российской атаки на Сумы
Атака на Сумы 18 сентября — подробности
Напомним, вечером 18 сентября российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Одна из управляемых авиабомб попала в многоэтажный жилой дом в Ковпаковском районе. По словам президента Владимира Зеленского, авиабомба попала между третьим и четвёртым этажами дома.