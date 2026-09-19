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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Атака на Сумы унесло жизни родителей 7-летнего мальчика: ребенок находится в реанимации

В Сумах продолжают ликвидировать последствия российского удара по жилому дому. 7-летний мальчик находится в реанимации, а его родители погибли.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Нападение на Сумы 18 сентября

Нападение на Сумы 18 сентября

Семилетний мальчик, пострадавший в результате российского авиаудара по Сумам, находится в реанимации. Во время атаки погибли его родители — 52-летний мужчина и 45-летняя женщина, которые работали в Сумском городском совете.

О последствиях удара сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.

«Больно осознавать, что обычный вечер в собственном доме для людей оборвался из-за российского удара. Искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибших», — отметил Григоров

После атаки медицинская помощь потребовалась 10 людям. Среди пострадавших — трое детей. Пятеро человек были доставлены в больницы.

В результате атаки были повреждены три многоэтажных здания и одно учебное заведение. В зданиях выбито почти 500 окон. Также повреждения получили более 30 автомобилей.

«На месте продолжается ликвидация последствий. Работают спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Развернут штаб по оказанию помощи жителям», — говорится в сообщении.

Фотографии последствий российской атаки на Сумы

Нападение на Сумы 18 сентября

Нападение на Сумы 18 сентября

Нападение на Сумы 18 сентября

Нападение на Сумы 18 сентября

Нападение на Сумы 18 сентября

Нападение на Сумы 18 сентября

Нападение на Сумы 18 сентября

Нападение на Сумы 18 сентября

Атака на Сумы 18 сентября — подробности

Напомним, вечером 18 сентября российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Одна из управляемых авиабомб попала в многоэтажный жилой дом в Ковпаковском районе. По словам президента Владимира Зеленского, авиабомба попала между третьим и четвёртым этажами дома.

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