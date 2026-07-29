Секрет "Орешника" раскрыт: эксперты назвали страны, где производятся компоненты ракеты

Ракета «Орешник» / © ТСН

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Украинские специалисты завершили исследование обломков российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» и установили, что она почти полностью состоит из компонентов российского производства. Остальные детали изготовлены в Беларуси. Иностранных комплектующих в ракете обнаружено не было.

Об этом в ходе брифинга в Офисе президента сообщил уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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По его словам, анализ обломков позволил не только установить происхождение компонентов, но и определить предприятия, участвующие в производстве этого оружия.

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Более 1100 деталей

Владислав Власюк сообщил, что специалисты исследовали более 1100 компонентов ракеты.

«В „Орешнике“ более 1100 компонентов. То есть это только перечень элементов. Тысяча из них — российского производства, остальные — белорусские. Иностранных компонентов нет», — отметил чиновник.

По его словам, результаты анализа показывают, что Россия смогла наладить производство этой ракеты без использования современных западных комплектующих.

Россия продолжает серийное производство ракет

Власюк подчеркнул, что большинство исследованных деталей было изготовлено в 2023–2025 годах. Это, по его словам, свидетельствует о том, что Россия не использует исключительно старые складские запасы, а продолжает серийное производство «Орешников».

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«Они выпускают прямо сейчас эти „Орешники“ и обходятся без иностранных компонентов», — подчеркнул он.

В то же время среди элементов ракеты были обнаружены и отдельные значительно более старые компоненты. В частности, один из них был изготовлен ещё в 2012 году.

Советские технологии вместо современной электроники

Владислав Власюк добавил, что сама технологическая база ракеты восходит к советским разработкам 1960–1970-х годов.

По словам уполномоченного, отсутствие современной импортной электроники означает, что «Орешник» в меньшей степени зависит от международных санкций.

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Кроме того, использование инерциальной системы наведения, основанной на советских технологиях, делает ракету менее уязвимой к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Украина определила производителей ракеты

В ходе исследования украинские специалисты установили причастность к производству «Орешника» 40 российских предприятий. Почти все они уже находятся под украинскими санкциями, однако, как отметил Власюк, не все включены в санкционные списки международных партнеров.

«Тот факт, что к нам попал целый „Орешник“, позволил нам установить производителей деталей. Мы будем передавать эту информацию партнерам и ожидаем включения всех остальных производителей в санкционные списки», — заявил он.

Кроме того, украинская сторона установила, что в производстве ракеты участвуют два белорусских предприятия. Одно из них — завод «Интеграл» — уже находится под санкциями, тогда как в отношении предприятия «Транзистор» Украина планирует подготовить новые предложения о введении санкций.

Напомним, что в июне этого года аналитики Института изучения войны (ISW) высказали предположение, что у России могла остаться лишь одна действующая баллистическая ракета средней дальности «Орешник». Впрочем, вероятно, РФ будет стремиться производить больше такого вооружения.

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