ВСУ / © Associated Press

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В Вооруженных Силах Украины стартовала комплексная проверка воинских частей. Главная цель — оценить состояние укомплектованности и обеспечить справедливое распределение бойцов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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В Вооруженных силах Украины стартовала проверка комплектования военных подразделений и справедливости распределения личного состава.

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Основная задача проверки:

установить реальный уровень укомплектованности бригад, полков и корпусов,

оценить эффективность распределения военнослужащих между подразделениями,

определить, какие изменения необходимы для улучшения кадрового обеспечения.

Особое внимание уделяется анализу того, насколько эффективно и справедливо распределяется личный состав в соответствии с потребностями воинских частей, выполняющих боевые задания на разных направлениях фронта.

Ожидается, что такие меры будут способствовать повышению боеспособности войска, обеспечению сбалансированного кадрового ресурса и более эффективному использованию человеческого потенциала.

«Любые системные изменения в армии начинаются с изменения отношения к человеку», — резюмировали в Генштабе.

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К слову, ранее в этот же день стало известно, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый провел первый разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе Алексусом Гринкевичем, во время которого представил видение победы Украины. Стороны обсудили усиление боевых возможностей, расширение использования дальнобойного поражения, развитие армейских корпусов и снижение экономического потенциала РФ с помощью украинских технологий и асимметричных подходов.

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