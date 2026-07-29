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- Украина
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В ВСУ начали проверку комплектования и справедливости распределения — Генштаб
Особое внимание уделяется анализу того, насколько эффективно и справедливо распределяется личный состав.
В Вооруженных Силах Украины стартовала комплексная проверка воинских частей. Главная цель — оценить состояние укомплектованности и обеспечить справедливое распределение бойцов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В Вооруженных силах Украины стартовала проверка комплектования военных подразделений и справедливости распределения личного состава.
Основная задача проверки:
установить реальный уровень укомплектованности бригад, полков и корпусов,
оценить эффективность распределения военнослужащих между подразделениями,
определить, какие изменения необходимы для улучшения кадрового обеспечения.
Особое внимание уделяется анализу того, насколько эффективно и справедливо распределяется личный состав в соответствии с потребностями воинских частей, выполняющих боевые задания на разных направлениях фронта.
Ожидается, что такие меры будут способствовать повышению боеспособности войска, обеспечению сбалансированного кадрового ресурса и более эффективному использованию человеческого потенциала.
«Любые системные изменения в армии начинаются с изменения отношения к человеку», — резюмировали в Генштабе.
К слову, ранее в этот же день стало известно, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый провел первый разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе Алексусом Гринкевичем, во время которого представил видение победы Украины. Стороны обсудили усиление боевых возможностей, расширение использования дальнобойного поражения, развитие армейских корпусов и снижение экономического потенциала РФ с помощью украинских технологий и асимметричных подходов.