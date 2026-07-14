Женщина убирала вещи из шкафа отца после его смерти и обнаружила неожиданную находку (фото)

Неожиданная находка после смерти отца / © unsplash.com

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Жительница США по имени Джорджия, которая переживала потерю отца, натолкнулась на неожиданную находку во время разбора его личных вещей. В старом шкафу, завернутым в полотенце, лежал старинный кинжал, который, по предварительным оценкам, может датироваться XIX веком.

Об этой истории женщина рассказала на Reddit.

По словам Джорджии, смерть отца стала для нее полной неожиданностью.

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«Все произошло настолько внезапно, что я была совершенно ошеломлена», — призналась она.

Отец женщины незадолго до смерти начал избавляться от ненужных вещей, поэтому после него осталось немного имущества. Однако просматривая содержимое шкафа, дочь обнаружила предмет, о существовании которого давно забыла.

Что нашли среди вещей

Кинжал был завернут в старое полотенце и спрятан в глубине шкафа. После поиска информации в интернете Джорджия пришла к выводу, что это йеменская джамбия — традиционный кинжал с изогнутым лезвием, серебряными влагалищами и рукояткой, являющийся важной частью мужского национального наряда в Йемене.

Фото находки женщина опубликовала на Reddit: reddit/r/whatisit

«Я только что унаследовала это от своего папы, купившего кинжал в Саудовской Аравии в начале 1990-х годов. Знаю только то, что он говорил: это очень старое», — написала женщина.

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Пользователи платформы объяснили, что Джамбия происходит из региона Хадрамаут в Йемене. Такие кинжалы традиционно носят мужчины старше 14 лет, а материал рукоятки часто свидетельствовал о социальном статусе владельца.

По мнению нескольких участников обсуждения, найденному кинжалу может быть несколько сотен лет, хотя подобные изделия также нередко изготавливались в качестве сувениров для иностранцев.

Как реликвия попала в семью

По словам Джорджии, ее отец почти год работал в Саудовской Аравии в начале 1990-х, управляя объектом нефтяной и газовой отрасли.

Тогда он искал необычные вещи, которые можно было бы привезти домой. Однажды местный житель предложил ему приобрести семейную реликвию, объяснив, что из-за финансовых затруднений вынужден ее продать.

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«Ему сказали, что этот кинжал очень стар и много поколений принадлежал их семье. Папе эта история очень понравилась, и он был в восторге от покупки», — рассказала Джорджия.

Она вспоминает, что видела кинжал в детстве. Однако ее мать не хотела, чтобы опасное оружие лежало в открытом доступе, поэтому спрятало его в шкаф.

«После этого он пролежал там более 30 лет, и о нем просто забыли», — сказала женщина.

Действительно ли находка имеет историческую ценность, официально не подтверждена. Для определения ее точного возраста и подлинности необходима профессиональная экспертиза.

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