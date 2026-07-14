Екатерина Осадча показалась на отдыхе с сыновьями и заговорила о тревожном состоянии

Екатерина Осадчая / © пресслужба каналу "1+1"

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Украинская телеведущая Екатерина Осадчая отправилась в отпуск вместе с семьей.

Звезда поделилась атмосферными кадрами с отдыхс, где показала, как наслаждается морем, бассейном и проводит время с сыновьями. В фотоблоге знаменитость опубликовала серию фотографий и видео, на которых отдыхает возле воды в купальниках, а также ответила на вопросы подписчиков.

Одно из них касалось ее недавнего признания о тревожности. Осадчая откровенно рассказала, что до сих пор учится справляться с этим состоянием, и поделилась простыми способами, которые помогают ей успокоиться.

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Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

«Глубокий вдох, выдох. Перестать себя сравнивать. Сосредоточиться на моменте, что сейчас. Тревожность — это мысли о прошлом и будущем. В данный момент есть только сейчас и нет тревожности. Я учусь», — написала ведущая.

Кроме этого, Екатерина показала трогательный кадр с младшим сыном Данилой. На фото звездная мама нежно обнимает мальчика прямо на пляже. По словам Осадчей, за время отпуска она уже сделала столько семейных фотографий, что галерея телефона буквально переполнена.

Екатерина Осадчая с сыном / © instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно актриса Наталья Денисенко организовала путешествие в родной Чернигов своему жениху Юрию Савранскому. Пара показала романтическую прогулку по историческим местам.

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