Катерина Осадча показалася на відпочинку з синами й заговорила про тривожний стан

Катерина Осадча / © пресслужба каналу "1+1"

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Українська телеведуча Катерина Осадча вирушила у відпустку разом із родиною.

Зірка поділилася атмосферними кадрами з відпочинку, де показала, як насолоджується морем, басейном і проводить час із синами. У фотоблогу знаменитість опублікувала серію світлин і відео, на яких відпочиває біля води у купальниках, а також відповіла на запитання підписників.

Одне з них стосувалося її нещодавнього зізнання про тривожність. Осадча відверто розповіла, що досі вчиться давати раду цьому стану, і поділилася простими способами, які допомагають їй заспокоїтися.

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Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

«Глибокий вдих, видих. Перестати себе порівнювати. Сконцентруватися на моменті, що зараз. Тривожність — це думки про минуле та майбутнє. У моменті є тільки зараз і немає тривожності. Я вчусь», — написала ведуча.

Окрім цього, Катерина показала зворушливий кадр із молодшим сином Данилом. На фото зіркова мама ніжно обіймає хлопчика просто на пляжі. За словами Осадчої, за час відпустки вона вже зробила стільки сімейних світлин, що галерея телефону буквально переповнена.

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

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