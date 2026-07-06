Під час відбиття атаки дронів розбився екіпаж вертольота: 4 пілотів загинули

Мі-8. Фото ілюстративне / © Вікіпедія

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На Полтавщині 30 червня під час виконання бойового завдання із перехоплення ворожих дронів загинули чотири члени екіпажу вертольота Мі-8.

Про це повідомили у Бродівській міській раді.

Так, поблизу села Старицьківка Полтавського району загинули Михайло Деряга, Богдан Хміль, Валентин Мукшинов, Юрій Ворон.

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Юрій Ворон — старший льотчик вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди».

Народився 29 червня 1996 року в Бродах. Навчався у гімназії імені Івана Труша. З дитинства мріяв стати військовим льотчиком. 2013 року вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Після закінчення навчання проходив службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди».

Перший бойовий досвід здобув під час участі в Операції об’єднаних сил (ООС). Із початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів, захищаючи українське небо та підтримуючи наземні війська.

Нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відомчими відзнаками.

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У загиблого Героя залишилися дружина, син та батьки.

Валентин Мукшинов — старший штурман-льотчик вертолітної ескадрильї 16 окремої бригади армійської авіації «Броди».

Народився 29 травня 1991 року в Києві. Навчався у Чернігівському військовому ліцеї.

Із початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на різних оперативних напрямках. Повний кавалер ордена «За мужність», неодноразово нагороджений державними та відомчими відзнаками.

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У Героя залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра.

Богдан Хміль — бортовий авіаційний технік вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди».

Народився 20 вересня 2000 року у Василькові Київської області. Після закінчення школи вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю «Авіаційний транспорт». У березні 2022 року розпочав службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди».

Неодноразово виконував бойові завдання у складі екіпажу вертольота. Нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України». У Героя залишилися дружина та батьки.

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Михайло Деряга -старший повітряний стрілець вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди».

Народився 3 лютого 1989 року в селі Андріївка Полтавської області. Навчався у Маріупольському будівельному фаховому коледжі за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія». Із листопада 2023 року проходив військову службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди».

У складі екіпажу вертольота виконував бойові завдання із захисту повітряного простору України. Нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України» та орденом «За мужність» III ступеня.

У Героя залишилися дружина, син, батьки та брат.

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