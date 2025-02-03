У бою загинув український льотчик-винищувач Іван Болотов

У бою загинув льотчик-винищувач Повітряних сил капітан Іван Болотов. Незважаючи на свій молодий вік, він був грамотним і досвідченим воїном.

Про це повідомила 831-ша бригада тактичної авіації.

Загиблий у бою Болотов майже три роки повномасштабної війни сміливо боронив і відчайдушно бився в небі за Україну.

"Із сумом повідомляємо про непоправну втрату… Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни – льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов. Йому було усього 24, але він був грамотним і досвідченим воїном, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту", – йдеться у дописі бригади.

Там висловили співчуття рідним загиблого героя, зазначивши, що він залишиться прикладом високої мужності, незламності та жаги до перемоги.

Нагадаємо, у січні під Покровськом загинув 19-річний доброволець з Польщі Філіп Антосяк.