В бою погиб украинский летчик-истребитель Иван Болотов

Летчик почти три года полномасштабной войны защищал Украину.

В бою погиб летчик-истребитель Воздушных сил капитан Иван Болотов. Несмотря на свой молодой возраст, он был грамотным и опытным воином.

Об этом сообщила 831-я бригада тактической авиации.

Погибший в бою Болотов почти три года полномасштабной войны смело защищал и отчаянно сражался в небе за Украину.

"С грустью сообщаем о непоправимой потере… Не вернулся из боевой задачи наш побратим, большой патриот своей страны – летчик-истребитель Воздушных Сил капитан Иван Болотов. Ему было всего 24, но он был грамотным и опытным воином, который беспощадно бил оккупанта на всех его подступах и направлениях фронта", – говорится в сообщении бригады.

Там выразили соболезнования родным погибшего героя, отметив, что он останется примером высокого мужества, несокрушимости и жажды победы.

Напомним, в январе под Покровском погиб 19-летний доброволец из Польши Филипп Антосяк.